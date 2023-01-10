Рынок жилья: новое падение продаж в Монреале

Продажи жилья упали на 39% в Монреале в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также было отмечено в Квебеке.

Продажи жилья упали на 39% в столичном переписном округе (RMR) Монреаля в декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также было отмечено в Квебеке.

Таким образом, RMR Монреаля зарегистрировал 2232 продажи жилья в декабре 2022 года по сравнению с 3646 продажами, реализованными в том же месяце прошлого года. Согласно данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), необходимо вернуться к 2014 году, чтобы в декабре наблюдался такой низкий уровень продаж.

«Хотя декабрь, как правило, не самый показательный месяц для эффективной динамики рынка, мы наблюдаем некоторую настороженность в окружающей среде. С одной стороны, покупатели надеются на улучшение рыночных условий в свою пользу. Продавцы, в свою очередь, надеются на стабилизацию рынка», – заявил Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка APCIQ.

Наибольшее падение продаж в Монреальской ЮАР наблюдалось в Сен-Жан-сюр-Ришелье: в декабре 2022 года было совершено 47 сделок, что на 52% меньше.

В секторах Лаваль (200 продаж), Иль-де-Монреаль (836 продаж) и Рив-Сюд-де-Монреаль (512 продаж) также наблюдалось снижение продаж жилья с падением на 41 %, 40% и 40% соответственно.

За ними следуют крупные секторы северного берега Монреаля и Водрей-Суланж, которые, совершив 527 и 110 сделок соответственно, зафиксировали падение на 33 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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