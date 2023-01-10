Экотеррористы бьют по больному для Европы в Канаде — атакуют проекты СПГ

Экологические террористы стали бедой для нефтегазовой отрасли Канады. Они атакуют базы по строительству газопроводов и офисы буровых компаний, сжигают автомобили правоохранителей и руководителей банков, которые финансируют энергетические проекты.

Экологические террористы стали бедой для нефтегазовой отрасли Канады. Они атакуют базы по строительству газопроводов и офисы буровых компаний, сжигают автомобили правоохранителей и руководителей банков, которые финансируют энергетические проекты.

«Прошло чуть больше года с тех пор, как известный канадский эколог Дэвид Судзуки размышлял о радикализации тактики антинефтегазовых активистов, которые могут привести к „взрыву трубопроводов“. Его комментарии, за которые он позже извинился, оказались в чем-то пророческими в 2022 году», — пишет канадское специализированное издание EnergyNow.

Так, на западе Канады идет строительство 670-километрового газопровода Coastal Gaslink, по которому будут подавать до 50 млрд кубометров газа в год на терминал СПГ на берегу Тихого океана для экспорта. И он стал одной из целей экотеррористов в феврале 2022 года. Тогда группа из 20 человек в масках напала на рабочий лагерь на трассе газопровода. Нападавшие заставили рабочих покинуть объект, прежде чем устроили разгром оборудования на миллионы долларов. Полиции пришлось преодолевать баррикады, поваленные деревья и доски с гвоздями, в то время как нападавшие бросали в них дымовые шашки. Один офицер получил ранения.

Как отмечает EnergyNow, прошел почти год, но нападавшие, несмотря даже на объявленное вознаграждение в $ 100 тыс., неизвестны. А атаки продолжаются. Следом активисты облили краской дом и подожгли автомобили руководителей Королевского банка Канады, который является одним из основных источников финансирования Gaslink.

Далее под биты экотеррористов попали несколько офисов канадских банков и штаб-квартира буровой компании в Калгари. Кроме того, они блокировали ключевые железнодорожные пути в провинции Онтарио уже на востоке Канады. А в октябре сожгли четыре полицейских внедорожника и машину скорой помощи на парковке в городке Смитерс, который находится рядом с трассой строительства газопровода на терминал СПГ.

«Будь то случайно или преднамеренно, но все более жестокие действия участников кампании совпадают с тем, что Международное энергетическое агентство (МЭА) считает первым в мире по-настоящему глобальным энергетическим кризисом. Европейские страны ищут альтернативу российским энергоносителям, и реальность такова, что нефть и газ остаются важнейшими столпами мировой экономики и будут таковыми в течение многих десятилетий», — пишет EnergyNow.

Издание добавляет, что экотерроризм активизировался не только в Канаде. Например, во Франции полиция сообщила о не менее чем 104 случаях экотерроризма за десять месяцев 2022 года. Атаковали как телекоммуникационную инфраструктуру, так и ветряные электростанции, отмечает EnergyNow.