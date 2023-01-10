Порочная Клеопатра, царица Египта

Клеопатра манила к себе, она знала толк в макияже и роскошных одеждах. Царица любила одеваться в дорогой муслин, заплетать волосы в экзотические косы, а ее королевская диадема из китайского шёлка была финальным аккордом изысканного разврата

Клеопатра манила к себе, она знала толк в макияже и роскошных одеждах. Царица любила одеваться в дорогой муслин, заплетать волосы в экзотические косы, а ее королевская диадема из китайского шёлка была финальным аккордом изысканного разврата. Во время пребывания в Риме Клеопатра стала иконой стиля среди римлянок, высокородные аристократки копировали её прическу из крошечных косичек, собранных в небрежный пучок. Ее чувственный голос мужчины хотели слышать снова и снова, и они шевелились вокруг губ Клеопатры, как вокруг фонаря шевелятся жуки. “Для меня было наслаждением просто слышать звук ее голоса, которым она, подобно многострунному инструменту, могла переходить с одного языка на другой…” – Плутарх.

Поэтому не случайно, что сразу после смерти Клеопатры римляне стали искать секрет успеха Клеопатры и в целом писали так: “Чтобы достичь мастерства в любовном деле, Клеопатра предлагала сотне мужчин ночь в обмен на жизнь. До встречи с Цезарем царица отточила женские ласки на родных братьях, выйдя за двух замуж. И когда в 48 году до н.э. 21-летнюю Клеопатру принесли Юлию Цезарю в ковре, пожилой 52-х летний Цезарь получил её опыт, низвергающийся с самих небес. За одну ночь в Александрии Цезарь пропал в коварных объятиях, и вскоре стал отцом ее ребенка Цезариона, построил статую Клеопатры в Риме и даровал ей египетский трон. А после убийства Цезаря Клеопатра соблазнила нового покровителя в Риме, Марка Антония и до конца дней вела с ним “амиметобос” – примитивную жизнь, полную оргий, вина, и удовольствий. Они жили в Египте так, словно каждый день был последним”.

Порочная, распущенная, хитрая шл.., ради власти торгующая собой, вот Клеопатра в римской истории. А причина этого в одной фразе: “Мы, римляне, являемся правителями всего мира. И все же мы оказываемся растоптанными женщиной Египта. Это позорит наших отцов…” – Дион Кассий, 235 год н.э. Клеопатра не была восточной красавицей. Как наследница дома Птолемеев Клеопатра была потомком Птолемея I Сотера, соратника Александра Македонского из группы диадохов, македонцев, разделивших между собой империю Александра. Птолемеи были греками и прославились безудержным кровосмешением, женясь на сестрах и братьях. В замкнутом котле перерождения Птолемеев и появилась Клеопатра, типичная македонка с начавшейся генетической деградацией рода из-за кровосмешения. Низкого роста, нос крючком, длинный подбородок, небольшая шея. Более того, судя по монетам Египта и прижизненным артефактам, Клеопатра была немного толстушкой.

Сила Клеопатры была в интеллекте. Она единственная из династии Птолемеев выучила египетский язык и изучила египетскую веру. И хотя 50% налогов она тратила на себя, египтяне получали остальное. Она знала 12 языков, и свободно говорила с варварами, это особенно бесило спесивых мужчин Рима.

Клеопатра была обаятельна и независима, это манило сильных мужчин. Она остроумно шутила, не боялась никого, не хлопала глазами, таких женщин римляне еще не видели. “Очарование ее присутствия было непреодолимым, в лице и речах Клеопатры была притягательность, каждое ее слово и действие пленяло всех, кто с ней общался”. (Плутарх).

Клеопатра пыталась выжить. Достаточно сказать, что ее отца, на трон Египта вернули римляне, а Клеопатру в ковре принесли Цезарю как трофей в ее же дворец. Потому что пирамиды фараонов давно занес песок, а греческий Египет превращался в римский колхоз по производству хлеба.

Целью Клеопатры было не допустить прямой оккупации Египта, но у неё не было армии, способной справиться с легионами Рима. Чтобы спасти Египет и детей, царица поставила на кон саму себя. Но во 2-й раз Клеопатра выбрала не того мужчину. Вместо будущего императора Октавиана, выбрала никчемного Марка Антония и погибла.

История с “порочной” Клеопатрой показывает, как проще приписать успех женщины её распущенности, чем уму и упорству.