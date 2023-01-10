Лидер Мексики заявил, что конфликтов с США не будет. Будут разногласия

Разногласия Мексики с США и Канадой по вопросам электроэнергетики и автомобильной промышленности не повлияют на торговлю с этими странами, заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор 9 января на пресс-конференции.

Разногласия Мексики с США и Канадой по вопросам электроэнергетики и автомобильной промышленности не повлияют на торговлю с этими странами, заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор 9 января на пресс-конференции.

Он считает, что президент Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо не будут защищать то, что нельзя оправдать.

«Что касается электроэнергетики, то те, кто говорят, что Мексика не соблюдает требования, — это те, кто хочет вести грязный бизнес с так называемой чистой энергией, кто не согласен, например, с запретом потребления генетически модифицированной кукурузы, те, у кого нет угрызений совести, те, кто привыкли продавать вредные для здоровья продукты питания, и те, кто не согласен с тем, что потребление ГМО-кукурузы негативно сказывается на здоровье», — отметил Лопес Обрадор.

Он подчеркнул, что разногласия всегда будут. При этом Лопес Обрадор пояснил, что его противники и оппоненты хотели бы, чтобы отношения с основными торговыми партнерами страны были плохими и возникали конфликты.