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Новости Канада ввела новые санкции против Ирана
Иран

Канада ввела новые санкции против Ирана

Виктория Христова Янв 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада ввела новые санкции против Ирана отключены 36 Просмотров

Новые санкции против Ирана в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, направленные против двух физических и трех юридических лиц, ввело правительство Канады.

Новые санкции против Ирана в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека, направленные против двух физических и трех юридических лиц, ввело правительство Канады. 9 января об этом сообщает IRNA.

Согласно заявлению, опубликованному федеральным правительством Канады, в черный список попали заместитель министра спорта и молодежи Ирана Вахид Яминпур и член Совета стражей Мохсен Коми. Коми также является членом Наблюдательного совета Ирана по вопросам прессы и Высшего совета культурной революции страны.

Под санкции также попали Iran Daily, Наблюдательный совет по делам прессы и Фонд 15 Khordad.

Под санкции попали лица и организации, которые власти Канады обвинили в «причастности» к «подавлению» протестов, вспыхнувших после гибели 16 сентября молодой девушки Махсы Амини. Эти протесты вскоре переросли в беспорядки, приведшие к вандализму и гибели десятков человек.

Отметим, в Иране, после смерти 22-летней иранской девушки Махсы Амини 16 сентября, которая после задержания полицией потеряла сознание в полицейском участке и скончалась в больнице, начались массовые беспорядки и акции протеста.

Смерть Махсы Амини вызвала общественный резонанс среди иранского народа и западных средств массовой информации. Президент Ирана Ибрагим Раиси связался по телефону с семьей погибшей и признался, что приказал тщательно расследовать этот трагический инцидент.

«Ваша дочь мне как родная дочь, и я чувствую, что этот инцидент произошел с одним из моих близких. Примите мои соболезнования», — сказал президент Ирана.

Также в Иране прошли массовые акции против погромов и незаконных протестных митингов.

 

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