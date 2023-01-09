Всевозможные факты, о которых вы, возможно, не знали

Всевозможные факты из разных областей знания

Химия, языкознание, история, да много всего. Наверняка, вы далеко не все эти факты знали. Или же основательно подзабыли. Вот и вспомните.

В древние времена графит считался одним из минералов свинца, потому что он, как и свинец, оставлял на бумаге серый цвет.

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Лучше всего растворяется в воде трихлорид сурьмы. При 40 градусах Цельсия в 100 граммах воды можно растворить 1 кг 368 граммов этого вещества.

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Впервые вспышка Сверхновой была зафиксирована датским астрономом Тихо Браге в 1572 году в созвездии Кассиопеи. Браге жил в это время в Праге и наблюдал за вспышкой оттуда.

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Слово Абракадабра известно всем. Словари Ожегова, Ушакова, Даля и другие дают разные определения термину – непонятный набор букв, бессмыслица, заклинание и т.д. Так же оценивают слово Абракадабра и в других языках. Происхождение его тоже неясно – называют персидские корни, арамейские, латинские, арабские. В любом случае, слово использовалось алхимиками, колдунами и магами в средневековье.

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Медоносное растение мелисса в переводе с латыни означает «пчела».

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Цветок настурция в переводе с латыни означает «то, что режет нос». Название появилось в русском языке только в конце 19 века.

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В Древней Греции термин «идиот» означал человека-простолюдина, крестьянина. Позже этим словом обозначали мирянина, человека нецерковного знания. Так как крестьяне были неграмотны и невежествены, слово стало означать глупого человека. В 1868 году Достоевский написал роман «Идиот».

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В пылу пропаганды мало кто останавливается перед глупостью. Например, Всеволод Вишневский, автор произведений о моряках-большевиках и приспособленец, узнав от писателя Льва Успенского о том, что немцы разбомбили дачу бухгалтера союза писателей по фамилии Макаров, выступая по радио гневно обличил врагов в том, что они совершили налет на дачу-музей Степана Осиповича Макарова, русского флотоводца, погибшего в русско-японской войне.

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Рыба морской черт весьма своеобразна. В юности самец находит самку и намертво вцепляется ей в бок зубами. Самка ищет еду, а самец питается её соками. Большинство его жизненных органов атрофируется, но развиваются половые железы. Постепенно самец просто врастает в самку, его даже не очень заметно – обычный бугорок на боку рыбы.

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Голубя во Франции часто называли летучей крысой или крысой с крыльями.