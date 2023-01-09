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Новости Авторы Меган Хорхенсен Всевозможные факты, о которых вы, возможно, не знали
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Кувшинки. Всюду можно и нужно замечать интересное. Тогда и жизнь станет лучше. Фото Меган Хорхенсен.

Всевозможные факты, о которых вы, возможно, не знали

Megan Jorgensen Янв 9, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Это интересно Оставить комментарий 46 Просмотров

Всевозможные факты из разных областей знания

Химия, языкознание, история, да много всего. Наверняка, вы далеко не все эти факты знали. Или же основательно подзабыли. Вот и вспомните.

В древние времена графит считался одним из минералов свинца, потому что он, как и свинец, оставлял на бумаге серый цвет.

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Лучше всего растворяется в воде трихлорид сурьмы. При 40 градусах Цельсия в 100 граммах воды можно растворить 1 кг 368 граммов этого вещества.

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Впервые вспышка Сверхновой была зафиксирована датским астрономом Тихо Браге в 1572 году в созвездии Кассиопеи. Браге жил в это время в Праге и наблюдал за вспышкой оттуда.

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Слово Абракадабра известно всем. Словари Ожегова, Ушакова, Даля и другие дают разные определения термину – непонятный набор букв, бессмыслица, заклинание и т.д. Так же оценивают слово Абракадабра и в других языках. Происхождение его тоже неясно – называют персидские корни, арамейские, латинские, арабские. В любом случае, слово использовалось алхимиками, колдунами и магами в средневековье.

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Медоносное растение мелисса в переводе с латыни означает «пчела».

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Цветок настурция в переводе с латыни означает «то, что режет нос». Название появилось в русском языке только в конце 19 века.

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В Древней Греции термин «идиот» означал человека-простолюдина, крестьянина. Позже этим словом обозначали мирянина, человека нецерковного знания. Так как крестьяне были неграмотны и невежествены, слово стало означать глупого человека. В 1868 году Достоевский написал роман «Идиот».

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В пылу пропаганды мало кто останавливается перед глупостью. Например, Всеволод Вишневский, автор произведений о моряках-большевиках и приспособленец, узнав от писателя Льва Успенского о том, что немцы разбомбили дачу бухгалтера союза писателей по фамилии Макаров, выступая по радио гневно обличил врагов в том, что они совершили налет на дачу-музей Степана Осиповича Макарова, русского флотоводца, погибшего в русско-японской войне.

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Рыба морской черт весьма своеобразна. В юности самец находит самку и намертво вцепляется ей в бок зубами. Самка ищет еду, а самец питается её соками. Большинство его жизненных органов атрофируется, но развиваются половые железы. Постепенно самец просто врастает в самку, его даже не очень заметно – обычный бугорок на боку рыбы.

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Голубя во Франции часто называли летучей крысой или крысой с крыльями.

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