В Западной Европе впервые запустят космическую ракету

Запуск спутников, которые впервые будут выведены на орбиту из Западной Европы, состоится к югу от Ирландии, над Атлантическим океаном

Запуск спутников, которые впервые будут выведены на орбиту из Западной Европы, состоится к югу от Ирландии, над Атлантическим океаном, сообщило 9 января издание NL Times. Миссию выполняет космическая компания Virgin Orbit, принадлежащая бизнесмену Ричарду Брэнсону.

Брэнсон пытается продавать туристические полеты в космос с другой компанией, Virgin Atlantic. В этих полетах космонавты находятся в корабле, который висит под самолетом. Они вместе взлетают, и самолет сбрасывает космический корабль в воздух. Затем включаются ракетные двигатели и начинается запуск.

Таким же образом должен произойти и первый запуск спутников 9 января. Боинг 747 под названием Cosmic Girl должен взлететь на юго-западе Англии около 23:15 по голландскому времени. Он запустит ракету LauncherOne над Атлантическим океаном. Это должно произойти около полуночи. Затем ракета полетит на юг, в сторону Испании и Португалии. Миссия называется «Запусти меня» (Start me up) в честь песни Rolling Stones. В прошлом группа выпускала альбомы на Virgin Records, звукозаписывающей компании, основанной Брэнсоном.

Напомним, первый космический спутник был запущен СССР 4 октября 1957 года. СССР был лидером в космической индустрии. Распад СССР привел к сдаче позиций в этом направлении. Сейчас одним из лидеров в космической отрасли является Китай, который с 1990 по 2012 годы вывел 43 спутника на орбиту.