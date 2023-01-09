Цены на жилье растут, и продажи падают

В декабре 2022 года средняя цена домов на одну семью немного выросла, или на 3 %, в столичном районе переписи населения (RMR) Квебека, по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

В декабре 2022 года средняя цена домов на одну семью немного выросла, или на 3 %, в столичном районе переписи населения (RMR) Квебека, по сравнению с тем же месяцем 2021 года. С другой стороны, по данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), общее количество продаж жилья упало на 38% за тот же период сравнения. Для домов на одну семью эта средняя цена составила 328 000 долларов в декабре 2022 года по сравнению с 317 250 долларами за тот же период 2021 года. Стоимость кондоминиумов упала на 1 % (222 500 долларов против 225 000 долларов) и выросла на 4 % (364 000 долларов против 350 000 долларов) для многоквартирных домов, то есть домов с двумя-пятью квартирами.

В течение декабря 2022 года было продано 461 жилое здание в ПМР Квебека, что на 282 сделки меньше, чем в 2021 году. Согласно APCIQ, обнародовавшему в четверг данные за декабрь, это уровень продаж чуть ниже исторического среднего показателя за этот месяц года. «В Квебеке, хотя декабрь и не самый показательный месяц для динамики рынка недвижимости, мы видим, что снижение продаж-не единственный факт повышения процентных ставок. Выставленные на продажу объекты недвижимости не накапливаются с той же скоростью, что и в большинстве других РМР и агломераций», – комментирует Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка APCIQ, в своем заявлении. «Бизнес по-прежнему, по-видимому, частично ограничен отсутствием недвижимости, доступной на рынке. Таким образом, нормализация рынка на данный момент носит лишь частичный характер, и процесс восстановления баланса между спросом и предложением носит очень постепенный характер. Это приводит к постоянной стабильности цен”»

За весь год, который только что закончился, общий объем продаж снизился на 13% по сравнению с 2021 годом. Средняя цена во всех категориях – для одной семьи, кондоминиумов и многоквартирных домов-выросла на 10% в 2022 году. В мегаполисе ситуация несколько иная. В Монреале падение продаж жилья похоже на падение в столичном регионе. В декабре 2022 года было продано на 39% меньше жилой недвижимости, чем в декабре 2021 года (2232 против 3646). В 2022 году общее падение продаж составило 22 % (42 530 против 54 445).

Там, где ситуация отличается от Квебека, это средняя цена на односемейные дома. Он упал на 3% до 510 000 долларов с 525 000 долларов за тот же период 2021 года. Снижение составило 1 % для кондоминиумов (375 000 долларов против 379 000 долларов) и 6% для plex (690 000 долларов против 735 000 долларов). За весь 2022 год остается фактом, что средняя цена выросла на 11% для домов на одну семью (550 000 долларов против 495 000 долларов), на 10 % для кондоминиумов (395 000 долларов против 360 000 долларов) и на 8 % для многоквартирных домов (746 750 долларов против 690 000 долларов).

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Ольга Успенская

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