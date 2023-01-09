Почему есть разница в календарях и почему месяцы называются так, а не иначе

На днях приходит Старый Новый год, до него уже рукой подать. Самое время напомнить о календаре и о месяцах.

Старый Новый год — это «по-старому» календарю, он же Юлианский. Новый же, тот, по которому мы все живём, это календарь Грегорианский, введённый папой Григорием взамен Юлианского, придуманного и установленного ещё в Древнем Риме, не без участия Юлия Цезаря (он и назван в его часть). Но дело в том, что Юлианский календарь основывался на фазах Луны, хотя подход к исчеслению дат был сложнее, но всё же в основе лежат лунные месяцы. Поэтому Юлианский календарь был не точен, отставал от реального времени оборота Земли вокруг солнца, и разница накапаливалась, каждые сто с лишним лет отставание растёт на сутки. В тот момент, когда был установлен Грегорианский календарь, дата не менялась, а сегодняшняя разница в 13 дней — это как раз потому, что отставание нарастает.

В Юлианском календаре первоначально было лишь десять месяцев, который считались «полноценными». Начинались они с марта (он был первым), завершались в декабре. 60 дней между концом декабря и началом марта считались периодом «зимнего отдыха» – зима ведь, ни в военный поход, ни на сельскозяйственные работы не отправишься, ни в гости далеко не поедешь, холодно же. Парламент и госучреждения в отпуске, никакие дела не делаются.

Посему март — первый месяц года, был назван в честь римского Бога Войны Марса — начинается новый год, мы готовимся в поход.

За мартом следует апрель — от латинского слова aperire, одно из значений которого – «распускаются, открываются цветы» (открываются — отсюда ouvir по-французски – «открыть»)

Май — месяц богини Майя — она покровительница растений и природы, к тому же, слово maiores означает «пожилые люди», и в мае чевствуют пожилых.

Июнь назван в честь богини Юноны, покровительствующей семье, деторождению, женщинам… Юнона была супругой Юпитера. Латинское слово «juvenus> во многих языках так или иначе связано с молодостью (юность, jeune).

Июль — вот тут уже пошла политика. Месяц раньше назывался Quintilis – пятым месяцем, но был переименован в честь Юлия Цезаря, который и ввёл в обиход Юлианский календарь.

Август раньше был Sextilius – шестой месяц года. Но переименован в Август в честь императора Августа (внучатый племянник Юлия Цезаря).

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — тут без фантазии у римлян было, не успели переименовать. Это просто седьмой, восьмой, девятый, десятый месяцы (cм. фр: sept, huit, neuve, dix).

А вот когда добавили для удобства наименования и периоду зимнего безделья, разделив его на два месяца (правда для второго не хватило дней), то первый месяц назвали в честь Януса, Бога начала, дверей и ворот (он изображается с двумя лицами — отсюда «двуликий Янус»), а второй в честь слова «очищение» (februa – очиститься, очищение). И решили, что удобнее будет, если год станет начинаться с января, потому что Рождество Христово должно знаменовать начало цикла, так что первое января, равноотстоящее от рождения Христа и явления Волхвов — лучший день для начала года.