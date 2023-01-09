За первую неделю года в Монреле имели место несколько перестрелок и обстрелов. Но погибших нет. И то хорошо

Новый шеф полиции Монреаля пообщал взяться за преступников и положить конец регулярной стрельбе на улицах города.

Год в Монреале начался под пальбу. И речь не о фейверках и новогодних петардах. За первую неделю января в городе зарегистрировано не менее шести конфликтов с применением огнестрельного оружия. В монреальском районе Ville-Saint-Laurent, относительно спокойном и тихом, имели место две перестрелки. Хорошо ещё, что обошлось без смертей, и лишь один человек получил пулевое ранение.

2 января в районе Мont-Royal была ранена женщина, находившаяся за рулём автомобиля. Причём, очевидно, речь о покушении, а не случайном выстреле — автомашина была обстреляна на сьезде с шоссе Côte-de-Liesse, у улицы Lucerne, после чего покушавшиеся скрылись на своём автомобиле. Возможно целью был мужчина, который тоже находился в обстрелянном автомобиле и который сбежал до приезда полицейских.

Третьего января произошла перестрелка на Плато, в районе авеню Парк и улицы Villeneuve. Примчавшиеся на выстрелы полицейские нашли гильзы и следы пуль на стене дома, но, вроде бы, пострадавших в ходе стрельбы не было.

В ночь с 7 на 8 января было обстреляно кафе Jounieh, на бульваре Côte-Vertu, и хотя пострадавших не было, причины обстрела пока непонятны. Заметим, что неподалеку от этого кафе в ноябре была брошена бутылка с бензином в соседнее кафе.

Новый шеф монреальской полиции, месье Фади Дагер (Fady Dagher) уже дал понять, что силы охраны правопорядка собираются ужесточить политику в отношении правонарушителей и не позволят Монреалю потерять статус одного из самых безопасных городов мира.