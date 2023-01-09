Премьер Японии во время визита в Канаду намерен обсудить будущие поставки СПГ

В агентстве The Canadian Press рассказали о предстоящем визите в Канаду премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В агентстве The Canadian Press рассказали о предстоящем визите в Канаду премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В ходе переговоров с главой Страны кленового листа Джастином Трюдо Фумио Кисида обсудит объемы и сроки поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

Крупные инвесторы из Южной Кореи и Страны восходящего солнца инициировали строительство крупнейшего СПГ-терминала в Китимате. Япония готова к строительству других СПГ на территории Канады с целью устранить зависимость от поставок из Китая. Главным поставщиком СПГ для Японии и Южной Кореи готова стать Страна кленового листа. Об этом осенью 2022 года заявила глава дипломатического ведомства Канады Мелани Жоли. После запуска СПГ-терминала в Китимате обещания станут реальностью.

В октябре 2022 года глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что Канада намерена с 2025 года стать основным поставщиком сжиженного природного газа для Южной Кореи и Японии. Это произойдет после запуска СПГ-терминала в Китимате, на 20% он будет принадлежать южнокорейским и на 20% японским компаниям.

Пресс-служба Трюдо ранее сообщила, что Кисида прибудет в Оттаву 12 января. Это будет первый визит нынешнего премьер-министра Японии в Канаду. Отмечалось, что лидеры обсудят предстоящий саммит Группы семи (G7) в Японии, торговые отношения двух стран и ситуацию на Украине.