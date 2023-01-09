Флаг Палестины в Израиле пытаются вывести за рамки закона

Новый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир приказал комиссару полиции Израиля обеспечить выполнение директивы об удалении палестинских флагов из общественных мест

Новый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир приказал комиссару полиции Израиля обеспечить выполнение директивы об удалении палестинских флагов из общественных мест, 8 января сообщает Middle East Eye.

Это произошло на следующий день после того, как один из таких флагов был поднят на антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве.

Бен-Гвир отдал приказ комиссару Коби Шабтаю, предоставив беспрецедентные полномочия, предоставленные ультранационалистическому политику в рамках недавних коалиционных переговоров по формированию правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Между тем сообщается, что израильская полиция не была уверена в данном распоряжении, поскольку Высокий суд Израиля ранее постановил, что право на демонстрацию национального флага не должно ограничиваться, если не несет реальной угрозы общественной безопасности.

Тем не менее, ультраправые эксперты и политики выразили возмущение после демонстрации флага в Тель-Авиве, в том числе премьер-министр Нетаньяху, который раскритиковал «оппозицию» и «основные СМИ» за то, что они не осудили такое «дикое подстрекательство».

«Я требую, чтобы все немедленно прекратили это», — написал премьер-министр в Twitter.

В 2021 году бывший министр общественной безопасности Омер Бар-Лев распорядился отдавать приказ о конфискации палестинских флагов только в исключительных с точки зрения безопасности ситуациях.