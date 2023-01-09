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Новости Mercedes-Benz и MN8 Energy запустят сеть зарядных станций

Mercedes-Benz и MN8 Energy запустят сеть зарядных станций

Виктория Христова Янв 9, 2023 Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Mercedes-Benz и MN8 Energy запустят сеть зарядных станций отключены 49 Просмотров

Вложить около $1,06 млрд  в строительство зарядных станций для электромобилей совместно с энергетической компанией MN8 Energy намерен немецкий автоконцерн Mercedes-Benz

Вложить около $1,06 млрд  в строительство зарядных станций для электромобилей совместно с энергетической компанией MN8 Energy намерен немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, 5 января сообщил представитель немецкого автоконцерна на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Сообщается, что Mercedes-Benz и MN8 Energy построят около 10 тысяч зарядных станций в Северной Америке, Европе и Китае к 2030 году.

Автопроизводитель сообщил, что начнет строительство в Северной Америке в этом году, планируя к 2027 году построить 2500 зарядных станций в 400 точках в большинстве штатов США и Канаде.

В MN8 Energy отметили, что компании ведут переговоры с потенциальными партнерами по развитию сети в Европе и Китае.

 

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