Отели кубинской провинции Ольгин начали год с хорошей заполняемости

Высокую заполняемость отелей в начале года зафиксировали представители туристического бизнеса Кубы провинции Ольгин, наиболее важной для туристического сектора на востоке республики. Об этом 7 января сообщило агентство Prensa Latina.

Высокую заполняемость отелей в начале года зафиксировали представители туристического бизнеса Кубы провинции Ольгин, наиболее важной для туристического сектора на востоке республики. Об этом 7 января сообщило агентство Prensa Latina.

Высокую заполняемость связывают с постепенным увеличением числа международных рейсов в авиаперевозках.

Карлос Альварес, коммерческий представитель от делегации министерства туризма Кубы, сообщил агентству, что зимний этап в провинции начался превосходно. Он уточнил, что 29 декабря 2022 года в отелях провинции переночевало более 7000 клиентов. На данный момент в отелях занятыми остаются около 6780 номеров при том, что всего в Ольгине имеется более 7300 номеров.

Представитель туристического бизнеса уточнил, что особое предпочтение отдается отелям пятизвездочной категории, расположенных в Гуардалаваке, а пляжи Зеленого берега и Рыбачий пляж заполнены на 80%.

Со своей стороны, генеральный координатор международного аэропорта имени Франка Пайса провинции Ольгин Йоэль Хечаваррия перечислил некоторые авиакомпании, рейсы которых прибывают в аэропорт. Среди них: Sunwing, Transat, Air Canada, WestJet, Condor, Neos и America Airline.

Он также сообщил, что большая часть рейсов курсирует между Кубой и Канадой, и с декабря прошедшего года несколько ее авиакомпаний добавили новые рейсы из Квебека, Гамильтона и Отавы.

Хечаваррия сообщил, что в среднем на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Франк Паис» прибывают около 53 рейсов в неделю. Он не исключил, что эта цифра может увеличиться и достичь своего наивысшего пика в феврале. Тогда возможно число авиаперелетов приблизится к показателям, наблюдавшимся до появления COVID-19.

Агентство сообщает, что провинция Ольгин, расположенная примерно в 700 км от Гаваны, является одной из самых комплексных на Кубе, поскольку предлагает туристам как отдых на пляже, так и знакомство с местной природой, историей и культурой. Также провинция предлагает лечебные туры, которые пользуются большим спросом как туристов со всей Кубы, так и у иностранцев.

Напомним, для Кубы туристический сектор является важной составляющей экономики. В том числе туризм является важным источником поступления валюты. Это стало иметь особенное значение после усиления экономической, торговой и финансовой блокады Кубы администрацией президента США Дональда Трампа. В частности, в министерстве иностранных дел республики неоднократно заявляли о «маниакальном преследовании» со стороны США международных финансовых операций, важных для кубинской экономики.