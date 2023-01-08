Принц Гарри не будет принимать участие в коронации Карла lll

Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не будет иметь официальной роли на церемонии, даже если он будет на ней присутствовать, написал в Twitter королевский пресс-секретарь, 8 января сообщает британский таблоид Daily mail.

Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не будет иметь официальной роли на церемонии, даже если он будет на ней присутствовать, написал в Twitter королевский пресс-секретарь, 8 января сообщает британский таблоид Daily mail.

Нарушая традицию, монарх откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих ему дань уважения. Только принц Уильям будет исполнять эту роль.

«В нынешней ситуации Гарри не играет никакой роли при дворе», — заявил источник из окружения монарха.

Напомним, ситуация сложилась после ряда интервью герцога Сассекского и его супруги Меган Маркл в американской прессе и на телевидении, а также выхода в свет автобиографической книги принца Гарри Spare (Запасной), в которых Гарри и его супруга нелицеприятно отзывались о британском дворе. Книга должна выйти 10 января, но фрагменты книги уже просочились в британские сми.

Утром 8 января Карл III был замечен на церковной службе в пальто оттенка «кэмел», белой рубашке в клетку с розовым галстуком и серых брюках. Замшевые ботинки на шнуровке на ногах монарха были в тон верхней одежды. Улыбаясь, он приветствовал собравшихся прихожан.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что регулярные «нападки» принца Гарри и Меган Маркл на королевскую семью могли оказать негативное влияние на здоровье ныне покойной королевы Елизаветы II.