Иммиграция с Александрой Мельниковой. Что такое иммиграция в канаду в 2023 году?

По новым данным, в 2023 году иммигранты будут уже составлять 23 % от всего населения Канады. Этот показатель побил рекорд количества иммигрантов, установленный в Канаде 100 (!!!) лет назад. Что же мы ожидаем увидеть в 2023 году в области иммиграции?)

– количество файлов, стоящих в очереди на рассмотрение, будет продолжать сокращаться. Последние данные показали, что очередь сократилась на 400 тыс. досье. К тому же, министерство получило финансирование в количестве 85 миллионов долларов, чтобы нанять дополнительно 2, 521 работника для обработки файлов в очередях.

– Канада планирует пригласить на ПМЖ 465 тысяч новых жителей, из которых:

82, 880 по программе Экспресс Энтри

105, 500 – по провинциальным программам иммиграции

28, 500 – по программе спонсорства родителей с бабушками и дедушками

78, 000 – по программе воссоединения семьи (супруги и дети)

Итак, мы можем определить четыре (4) оплота канадской иммиграции в 2023 году:

Экспресс Энтри. Популярная программа будет меняться в 2023 году. На смену правила выбора кандидатов с наиболее высокими баллами придет другой принцип – выбирать будут в 2023 году исходя из профессий, в которых будет нуждаться Канада. В каких специалистах нуждается Канада, будет исходить из рейтинга спроса на определенных специалистов и их нехватку. Ожидается спрос на медработников, работников индустрии IT, работников строительного бизнеса, а также работников сферы финансов и инвестиций. Мой совет, любой кандидат, кто планирует иммиграцию, имеет шансы получить приглашение на ПМЖ, так как мы сейчас не знаем, какие именно профессии будут отбираться. В уходящем 2022 году программа Экспресс Энтри пригласила на ПМЖ 46, 538 кандидатов, большая часть которых была приглашена провинциями. Балл опустился с заоблачно высоких 557, до терпимых 491. Хотя от себя могу добавить, балл в 491 показатель все равно является достаточно высоким для отбора и требует от кандидата высокого знания языков и магистратуры как минимум.

– Провинциальные программы иммиграции. В 2023 году эти программы будут стоять в приоритете (!!!). На них отведено самое большое количество выделенных квот. К тому же, провинциям планируют дать намного больше автономии в иммиграционных направлениях.

– Спонсорство родителей. Квота увеличена на 2023 год, по сравнению с предыдущими годами.

– Международные студенты. Мы не знаем наверняка, будут ли увеличены квоты на выдачу виз для международных студентов, но для выпускников будут открываться все больше и больше ПМЖ программ. Туда входят провинциальные программы и возможность подать на ПМЖ как иностранному работнику. Большая часть студентов имеет право сейчас работать на полный день до 31 декабря 2023 года, тем самым зарабатывая необходимый опыт работы для иммиграции.

Коллектив команды SKI Immigration поздравляет Вас с Новым 2023 годом! Пусть все ваши мечты сбываются, положительных вам решений, виз, ПМЖ и больше чудес в новом году!

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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