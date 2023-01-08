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Новости В Мире Режиссер Сэм Мендес заявил о будущей гендерной нейтральности «Оскара»

Режиссер Сэм Мендес заявил о будущей гендерной нейтральности «Оскара»

Виктория Христова Янв 8, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Режиссер Сэм Мендес заявил о будущей гендерной нейтральности «Оскара» отключены 31 Просмотров

Гендерная принадлежность «Оскара» в будущем не будет явно выражена и определена, 8 января высказался режиссер Сэм Мендес на страницах The Independent.

Гендерная принадлежность «Оскара» в будущем не будет явно выражена и определена, 8 января высказался режиссер Сэм Мендес на страницах The Independent.

По мнению Мендеса, приз за достижения в киноискусстве в виде гендерно-нейтральной фигурки человека это то, к чему рано или поздно придет кинематографический мир запада.

«Полностью сочувствую ей и думаю, что в конечном итоге это неизбежно и вполне разумно», — прокомментировал режиссер слова актрисы Эммы Коррин об объединении категорий «лучшие мужская и женская роли» кинопремии «Оскар» в одну категорию.

Напомним, в 1990 году Мендес получил «Оскара» как режиссер фильма «Красота по-американски», а в 2020 году номинировался в этой же категории за ленту «1917».

 

 

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