Студенты требуют, чтобы при приёме на работу преподавателей оценивались их профессиональные качества, а не этнические и другие особенности

Студенческие ассоциации Университета Лаваль осудили дискриминационные требования федералов к кандидатам при приёме на работу на преподавательские должности.

Мы уже рассказывали о нашумевшем случае, связанном с приёмом на работу преподавателей — университет Лаваля выдвинул требования, согласно которым предпочтение отдавалось соискателям определённого этнического происхождения (включая требование быть представителем «явно заметного меньшинства», то есть, не быть белокожим, быть определённой ориентации и определённого пола). В объявлении о приёме на работу чётко указывалось, что кандидатуры лиц, не подпадающие под эти требования, рассматриваться не будут.

Многие преподаватели, имеющие за спиной многолетний опыт работы по специальности, но которым «не повезло» – они «неправильного цвета кожи» и мужчины, возмутитились явно дискриминационным характером объявления. Возмущение выразили также и различные организации преподавательского состава, политики и представители общественных организаций. Даже вице-премьер Квебека, мадам Женевьев Гилбо, признала, что объявление «зашло слишком далеко в требованиях к кандидатурам».

Университет признал, что белые мужчины исключаются из числа кандидатур, но оправдывал требованиям объявления тем, что рекомендации и даже обязательные условия придумал не он сам. Рекомендации и требования были разработаны Министерством образования Канады, а Университет, как высшее учебное заведение, работающее в рамках федерального министерства, вынужден требованиям подчиниться. Но, пояснил Университет, речь лишь о тех кафедрах, которые финансируются на федеральном уровне и программы которых разработы федеральным министерством, а таких кафедр меньшинство (фактически, речь о признании глупости, но оправдании, что глупость не очень распространена).

Полемика на этом пояснении исчерпана не была. В середине декабря к теме подключились студенческие ассоциации университета Лаваль. Как правило, от студентов ожидают резких и иногда не самых разумных действий, включая поддержку проектов, кажущихся странными лицам не самого юного возраста. Но на сей раз студенты поддержали именно тех, кто выступил против «дискриминационных требований». Шесть ассоциаций — а эти организации делятся по направлениям учёбы (например, ассоциация студентов-химиков и т. д.) решительно осудили документ. В заявлениях студентов говорится, что требования к преподавателям на самом деле ведут к понижению уровня преподавания — ведь если человек белый, если он мужчина, то он не может претендовать на должность, даже если у него колоссальный опыт работы в области, а вместо него примут начинающего работника на основе «правильного цвета кожи». Предпочтение будет отдаваться правильному внешнему виду и правильным корням, а не знаниям? Таким образом, подобные квоты неизбежно приведут к падению уровня преподавания и исследований.

Шесть ассоциаций студентов потребовали отменить установленные критерии и заменить их на требования, во главе угла которых будет стоять умение работать, уровень знаний, опыт преподавания, умение вычленять проблему и решать её, а не цвет кожи кандидата, не его пол и не его ориентация.

Университет уже выразил готовность встретиться со стдентами для обсуждения вопроса, но администрация подчеркнула, что она не может игнорировать требования федеральных органов по отношению к набору преподавательского состава на кафедры федерального подчинения, и все ВУЗы Канады обязаны им подчиняться. Так что политика набора кадров на основе правильного происхождения для федеральных служб всё же меняться вряд ли будет.