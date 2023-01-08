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Avocado
Авокадо. Прсто авокадо.

Несколько рецептов блюд с авокадо

Megan Jorgensen Янв 8, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 47 Просмотров

Праздничные рецепты блюд с авокадо. К Старому Новому году.

Предлагаем пять рецептов блюд с авокадо: Салат с авокадо, соус из авокадо с сыром, рецепт гуакамоле, мексиканский сандвич, пюре из авокадо с сырным соусом.

Не успели от одних праздников отбиться (с грехом пополам), как Старый Новый Год подкатывает. Да, ничего не поделаешь, придётся опять праздновать. Но кто обещал лёгкую жизнь? А давайте-ка, разнообразия ради, побалуем себя блюдами с авокадо:

Салат с авокадо

Рецептов салатов из авокадо довольно много. Можно всю жизнь только салатами из авокадо и питаться. Тем более, что сортов у авокадо тоже полно. Вот один из рецептов.

Готовим салат с авокадо:

  • Берём зрелые авокадо. Убираем косточку и толчём в миске в пюре. В пюре добавляем измельченный чеснок и порезанное яйцо (пропорции – 1 плод, 1 яйцо, 1 долька чеснока).
  • Заправляем оливковым маслом, перчим, солим. Всё, можно подавать, украсив веточкой ароматной травки.
  • При желании, можно добавить белое мясо или креветок.
  • При очень большом желании, добавьте на указанные порции столовую ложку настоящей португальской мадеры – салат приобрёт резкий ароматный вкус, но, конечно, станет уже алкогольным. Так его подают в Гайяне, между прочим.

Совет: Если до прихода гостей ещё долго, лучше добавьте лимонного сока, так авокадо лучше сохранится. Иначе после часа хранения салат уже побуреет и станет безвкусным – такие уж у авокадо свойства.

Соус из авокадо с сыром

Соус из авокадо с сыром, это типичный африканский соус, но не только. В Латинской Америке актрисы без этого соуса на сцену не выходят… Энегрию придаёт…

Ингредиенты соуса из авокадо с сыром:

  • 200 граммов натурального йогурта
  • 100 граммов любого сыра (не очень острого, но желательно твердого, однако рокфор тоже годится)
  • 100 граммов сметаны
  • 250 граммов мякоти авокадо
  • Три капли соуса табаско
  • По вкусу (чайная ложечка) рубленого укропа
  • Соль и перец по вкусу

Готовим соус:

  1. Сыр размельчаем на мелкой терке или в миксере
  2. Смешиваем все ингредиенты и размешиваем до тех пор, пока не получится однородный соус.
  3. При необходимости, немного молока добавляем, если соус слишком густой.
  4. Подаём с огурчиками свежими и со свежей морковкой.

Рецепт Гуакамоле

Гуакамоле, это типичная центрально-американская закуска или паста, которую готовят из авокадо, с добавлением других овощей. Считается, что гуакамоле возбуждает аппетит, поэтому подают его перед основными блюдами.

Продукты для гуакамоле:

  • Два авокадо
  • Две средние луковицы
  • Пара стручков свежего перчика чили
  • Один мясистый помидор
  • Две столовые ложки свежевыжатого сока лимона или лайма
  • Пара свежих стеблей сельдерея
  • Немного соли

Готовим гуакамоле:

  1. Чили разрезаем вдоль, удаляем семена, срезаем перегородки, мелко нарезаем
  2. Лук, помидор, сельдерей мелко рубим
  3. Авокадо разрезаем вдоль, удаляем косточку, поливаем лимонным соком
  4. Разминаем чили, помидор, сельдерей в миске с щепоткой соли
  5. Мякоть авокадо выбираем и разминаем до однородной массы, не доводя до пюре Соединием авокадо со смесью остальных овощей
  6. Солим смесь и заправляем её лимонным соком
  7. Подаём к столу немедленно, чтобы гуакамоле не окислился и не потемнел.

Сандвич Акапулько (сандвич мексиканский)

  • Большой плод авокадо
  • Грудка жареная куриная
  • Одна головка обычного салата (любого вида)
  • Мясистый помидор
  • Ломтики бекона – два или четыре
  • Майонез по вкусу
  • Одна чайная ложка порошка карри
  • Немного рубленой петрушки
  • Масло сливочное – пара столовых ложек

Готовим сандвич мексиканский Акапулько:

  1. Курятину режем мелкими кусочками
  2. Помидор тоже режем кусочками
  3. Салат мелко рубим
  4. Авокадо режем сначала пополам, удаляем косточку, и режем каждую половинку на две дольки, а то и больше…
  5. Майонез смешиваем с карри
  6. Отдельно делаем хлебные тосты в тостере
  7. Смазываем тосты сливочным маслом
  8. Укладываем на каждый тост смесь из куриного мяса, салата, авокадо, помидоров, бекона, майонеза с карри и петрушки
  9. Сверху кладем другой тост и берем с собой в дорогу или на работу, где съедим тосты во время обеденного перерыва. Или же пригодится сандвич на разминку перед большим праздничным столом.

Пюре из авокадо с сырным соусом

Это рецепт закуски. Только что из Бат-Яма вернулся товарищ – научил готовить. Там у них, в Бат-Ямах все только и делают, что питаются авокадо с сырным соусом. И мы в стороне не останемся. Несмотря на кризис.

Берем и готовим:

  • 200 граммов любого мягкого свежего сыра из свежего молока
  • Смешиваем со 100 граммами сыра типа камамбер, но с грибами
  • Пропускаем сыр через миксер
  • Выдавливаем в сырную смесь сок луковый от одной большой луковицы
  • Туда же выдавливаем сок от половинки среднего свежего лимончика
  • Добавляем стакан томатного сока
  • Приправляем солью и черным перцем
  • Охлаждаем смесь в морозилке часика два
  • Достаем и вбиваем в него взбитые пару желтков
  • Два спелых плода авокадо растираем в пюре (косточки и кожуру, разумеется, удаляем)
  • Смешиваем с сырным соусом и подаем к столу с белым хлебом, разломанным ломтями.

 

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