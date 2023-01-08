Праздничные рецепты блюд с авокадо. К Старому Новому году.
Не успели от одних праздников отбиться (с грехом пополам), как Старый Новый Год подкатывает. Да, ничего не поделаешь, придётся опять праздновать. Но кто обещал лёгкую жизнь? А давайте-ка, разнообразия ради, побалуем себя блюдами с авокадо:
Салат с авокадо
Рецептов салатов из авокадо довольно много. Можно всю жизнь только салатами из авокадо и питаться. Тем более, что сортов у авокадо тоже полно. Вот один из рецептов.
Готовим салат с авокадо:
- Берём зрелые авокадо. Убираем косточку и толчём в миске в пюре. В пюре добавляем измельченный чеснок и порезанное яйцо (пропорции – 1 плод, 1 яйцо, 1 долька чеснока).
- Заправляем оливковым маслом, перчим, солим. Всё, можно подавать, украсив веточкой ароматной травки.
- При желании, можно добавить белое мясо или креветок.
- При очень большом желании, добавьте на указанные порции столовую ложку настоящей португальской мадеры – салат приобрёт резкий ароматный вкус, но, конечно, станет уже алкогольным. Так его подают в Гайяне, между прочим.
Совет: Если до прихода гостей ещё долго, лучше добавьте лимонного сока, так авокадо лучше сохранится. Иначе после часа хранения салат уже побуреет и станет безвкусным – такие уж у авокадо свойства.
Соус из авокадо с сыром
Соус из авокадо с сыром, это типичный африканский соус, но не только. В Латинской Америке актрисы без этого соуса на сцену не выходят… Энегрию придаёт…
Ингредиенты соуса из авокадо с сыром:
- 200 граммов натурального йогурта
- 100 граммов любого сыра (не очень острого, но желательно твердого, однако рокфор тоже годится)
- 100 граммов сметаны
- 250 граммов мякоти авокадо
- Три капли соуса табаско
- По вкусу (чайная ложечка) рубленого укропа
- Соль и перец по вкусу
Готовим соус:
- Сыр размельчаем на мелкой терке или в миксере
- Смешиваем все ингредиенты и размешиваем до тех пор, пока не получится однородный соус.
- При необходимости, немного молока добавляем, если соус слишком густой.
- Подаём с огурчиками свежими и со свежей морковкой.
Рецепт Гуакамоле
Гуакамоле, это типичная центрально-американская закуска или паста, которую готовят из авокадо, с добавлением других овощей. Считается, что гуакамоле возбуждает аппетит, поэтому подают его перед основными блюдами.
Продукты для гуакамоле:
- Два авокадо
- Две средние луковицы
- Пара стручков свежего перчика чили
- Один мясистый помидор
- Две столовые ложки свежевыжатого сока лимона или лайма
- Пара свежих стеблей сельдерея
- Немного соли
Готовим гуакамоле:
- Чили разрезаем вдоль, удаляем семена, срезаем перегородки, мелко нарезаем
- Лук, помидор, сельдерей мелко рубим
- Авокадо разрезаем вдоль, удаляем косточку, поливаем лимонным соком
- Разминаем чили, помидор, сельдерей в миске с щепоткой соли
- Мякоть авокадо выбираем и разминаем до однородной массы, не доводя до пюре Соединием авокадо со смесью остальных овощей
- Солим смесь и заправляем её лимонным соком
- Подаём к столу немедленно, чтобы гуакамоле не окислился и не потемнел.
Сандвич Акапулько (сандвич мексиканский)
- Большой плод авокадо
- Грудка жареная куриная
- Одна головка обычного салата (любого вида)
- Мясистый помидор
- Ломтики бекона – два или четыре
- Майонез по вкусу
- Одна чайная ложка порошка карри
- Немного рубленой петрушки
- Масло сливочное – пара столовых ложек
Готовим сандвич мексиканский Акапулько:
- Курятину режем мелкими кусочками
- Помидор тоже режем кусочками
- Салат мелко рубим
- Авокадо режем сначала пополам, удаляем косточку, и режем каждую половинку на две дольки, а то и больше…
- Майонез смешиваем с карри
- Отдельно делаем хлебные тосты в тостере
- Смазываем тосты сливочным маслом
- Укладываем на каждый тост смесь из куриного мяса, салата, авокадо, помидоров, бекона, майонеза с карри и петрушки
- Сверху кладем другой тост и берем с собой в дорогу или на работу, где съедим тосты во время обеденного перерыва. Или же пригодится сандвич на разминку перед большим праздничным столом.
Пюре из авокадо с сырным соусом
Это рецепт закуски. Только что из Бат-Яма вернулся товарищ – научил готовить. Там у них, в Бат-Ямах все только и делают, что питаются авокадо с сырным соусом. И мы в стороне не останемся. Несмотря на кризис.
Берем и готовим:
- 200 граммов любого мягкого свежего сыра из свежего молока
- Смешиваем со 100 граммами сыра типа камамбер, но с грибами
- Пропускаем сыр через миксер
- Выдавливаем в сырную смесь сок луковый от одной большой луковицы
- Туда же выдавливаем сок от половинки среднего свежего лимончика
- Добавляем стакан томатного сока
- Приправляем солью и черным перцем
- Охлаждаем смесь в морозилке часика два
- Достаем и вбиваем в него взбитые пару желтков
- Два спелых плода авокадо растираем в пюре (косточки и кожуру, разумеется, удаляем)
- Смешиваем с сырным соусом и подаем к столу с белым хлебом, разломанным ломтями.