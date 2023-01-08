Праздничные рецепты блюд с авокадо. К Старому Новому году.

Предлагаем пять рецептов блюд с авокадо: Салат с авокадо, соус из авокадо с сыром, рецепт гуакамоле, мексиканский сандвич, пюре из авокадо с сырным соусом.

Не успели от одних праздников отбиться (с грехом пополам), как Старый Новый Год подкатывает. Да, ничего не поделаешь, придётся опять праздновать. Но кто обещал лёгкую жизнь? А давайте-ка, разнообразия ради, побалуем себя блюдами с авокадо:

Салат с авокадо

Рецептов салатов из авокадо довольно много. Можно всю жизнь только салатами из авокадо и питаться. Тем более, что сортов у авокадо тоже полно. Вот один из рецептов.

Готовим салат с авокадо:

Берём зрелые авокадо. Убираем косточку и толчём в миске в пюре. В пюре добавляем измельченный чеснок и порезанное яйцо (пропорции – 1 плод, 1 яйцо, 1 долька чеснока).

Заправляем оливковым маслом, перчим, солим. Всё, можно подавать, украсив веточкой ароматной травки.

При желании, можно добавить белое мясо или креветок.

При очень большом желании, добавьте на указанные порции столовую ложку настоящей португальской мадеры – салат приобрёт резкий ароматный вкус, но, конечно, станет уже алкогольным. Так его подают в Гайяне, между прочим.

Совет: Если до прихода гостей ещё долго, лучше добавьте лимонного сока, так авокадо лучше сохранится. Иначе после часа хранения салат уже побуреет и станет безвкусным – такие уж у авокадо свойства.

Соус из авокадо с сыром

Соус из авокадо с сыром, это типичный африканский соус, но не только. В Латинской Америке актрисы без этого соуса на сцену не выходят… Энегрию придаёт…

Ингредиенты соуса из авокадо с сыром:

200 граммов натурального йогурта

100 граммов любого сыра (не очень острого, но желательно твердого, однако рокфор тоже годится)

100 граммов сметаны

250 граммов мякоти авокадо

Три капли соуса табаско

По вкусу (чайная ложечка) рубленого укропа

Соль и перец по вкусу

Готовим соус:

Сыр размельчаем на мелкой терке или в миксере Смешиваем все ингредиенты и размешиваем до тех пор, пока не получится однородный соус. При необходимости, немного молока добавляем, если соус слишком густой. Подаём с огурчиками свежими и со свежей морковкой.

Рецепт Гуакамоле

Гуакамоле, это типичная центрально-американская закуска или паста, которую готовят из авокадо, с добавлением других овощей. Считается, что гуакамоле возбуждает аппетит, поэтому подают его перед основными блюдами.

Продукты для гуакамоле:

Два авокадо

Две средние луковицы

Пара стручков свежего перчика чили

Один мясистый помидор

Две столовые ложки свежевыжатого сока лимона или лайма

Пара свежих стеблей сельдерея

Немного соли

Готовим гуакамоле:

Чили разрезаем вдоль, удаляем семена, срезаем перегородки, мелко нарезаем Лук, помидор, сельдерей мелко рубим Авокадо разрезаем вдоль, удаляем косточку, поливаем лимонным соком Разминаем чили, помидор, сельдерей в миске с щепоткой соли Мякоть авокадо выбираем и разминаем до однородной массы, не доводя до пюре Соединием авокадо со смесью остальных овощей Солим смесь и заправляем её лимонным соком Подаём к столу немедленно, чтобы гуакамоле не окислился и не потемнел.

Сандвич Акапулько (сандвич мексиканский)

Большой плод авокадо

Грудка жареная куриная

Одна головка обычного салата (любого вида)

Мясистый помидор

Ломтики бекона – два или четыре

Майонез по вкусу

Одна чайная ложка порошка карри

Немного рубленой петрушки

Масло сливочное – пара столовых ложек

Готовим сандвич мексиканский Акапулько:

Курятину режем мелкими кусочками Помидор тоже режем кусочками Салат мелко рубим Авокадо режем сначала пополам, удаляем косточку, и режем каждую половинку на две дольки, а то и больше… Майонез смешиваем с карри Отдельно делаем хлебные тосты в тостере Смазываем тосты сливочным маслом Укладываем на каждый тост смесь из куриного мяса, салата, авокадо, помидоров, бекона, майонеза с карри и петрушки Сверху кладем другой тост и берем с собой в дорогу или на работу, где съедим тосты во время обеденного перерыва. Или же пригодится сандвич на разминку перед большим праздничным столом.

Пюре из авокадо с сырным соусом

Это рецепт закуски. Только что из Бат-Яма вернулся товарищ – научил готовить. Там у них, в Бат-Ямах все только и делают, что питаются авокадо с сырным соусом. И мы в стороне не останемся. Несмотря на кризис.

Берем и готовим:

200 граммов любого мягкого свежего сыра из свежего молока

Смешиваем со 100 граммами сыра типа камамбер, но с грибами

Пропускаем сыр через миксер

Выдавливаем в сырную смесь сок луковый от одной большой луковицы

Туда же выдавливаем сок от половинки среднего свежего лимончика

Добавляем стакан томатного сока

Приправляем солью и черным перцем

Охлаждаем смесь в морозилке часика два

Достаем и вбиваем в него взбитые пару желтков

Два спелых плода авокадо растираем в пюре (косточки и кожуру, разумеется, удаляем)

Смешиваем с сырным соусом и подаем к столу с белым хлебом, разломанным ломтями.