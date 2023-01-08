Встреча в верхах премьер-министра Канады, президентов США и Мексики

9 и 10 января состоится встреча в верхах премьер-министра Канады Жюстена Трюдо (Justin Trudeau), президента США Джо Байдена и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Одновременно состоятся переговоры и нескольких других высокопоставленных лиц этих стран — министров, начальников департаментов и прочих служб, экспертов в разных отраслях. Встреча на высшем уровне пройдёт в столице Мексики городе Мехико. Трюдо проведёт в Мексике трое суток, встречаясь и с руководителями крупнейших мексиканских предприятий, которые работают на канадском рынке.

Отношения между лидерами стран далеко не самые простые — например, президент Мексики не упускает возможности критиковать Байдена «слева», обвиняя США в гегемонии и дискриминации, одновременно обвиняя эту страну и в том, что та не очень-то стремится принимать мексиканцев, желающих переселиться в США. Канада и США, со своей стороны, критикуют Мексику за протекционистскую политику и за отказ присоединяться к единым усилиям в области развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии.

Во время встречи будут обсуждены и вопросы миграции, в частности, положение с десятками тысяч лиц, стремящихся попасть в США и Канаду из Мексики (в Канаду — после переезда через всю территорию США), возврат нелегалов в Мексику, возможная помощь Мексике в перехвате нелегалов, добирающихся до этой страны из Кубы и из стран Центральной Америки, с целью дальнейшего перехода в США (относительно много таких лиц добираются до Мексики и воздушным путём, но всё же количество их несравнимо с десятками тысяч нелегалов из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и Гаити).

В повестке дня также воросы развития отдельных территорий, принятие решений о разработки единой стратегии в борьбе за окружающую среду, вопросы здравоохранения (решения о возможности введения единого реестра лекарств, например), обеспечения безопасности и другие.

Официальные представители правительств Канады, США и Мексики уже выразили надежду (каждая страна по отдельности) в том, что встреча в верхах будет способствовать укреплению отношений и развитию всех трёх стран.