Невероятные факты о теле, про которые вы не догадывались

Несмотря на то, что тело человека изучается не одну сотню лет – оно по-прежнему остается сложнейшей системой, которая очень часто ставит в тупик самых одаренных ученых и докторов. Вполне закономерно, что многие части тела и функции организма нас постоянно удивляют.

Несмотря на то, что тело человека изучается не одну сотню лет – оно по-прежнему остается сложнейшей системой, которая очень часто ставит в тупик самых одаренных ученых и докторов. Вполне закономерно, что многие части тела и функции организма нас постоянно удивляют. Например, вы знали, что скорость чихания 160 км/ч, а скорость кашля достигает 900 км/ч? Вы наверняка удивитесь, узнав этот факт: чтобы человек заговорил недостаточно просто открыть рот – за эту функцию отвечают 72 разные мышцы. Желудочная кислота с легкостью растворяет бритвенное лезвие. И это далеко не все!

Человеческое тело по-настоящему — фантастически сложный механизм. Поэтому человечество постоянно пытается разгадать загадки самого таинственного на земле организма — собственного тела. И зачастую ответы оказываются неожиданными!

Моргание помогает головному мозгу отдохнуть.

Моргание очень важная функция, т.к. этот процесс увлажняет глаз и очищает его от пыли. Однако японские ученые обнаружили, что моргание помогает человеческому мозгу перезагружаться, т.к. как-бы «обнулять» состояние нейронов мозга, которые отвечают за переключение нашего внимания с одного объекта на другой более важный.

Волосы умеют различать вкусы.

Носовой проход имеет тонкий волосяной покров, но мало кто знает, что и легкие человека так же оснащены волосками. Ученые выяснили, что ресницы способны распознавать загрязнения по вкусу. Почувствовав горечь (например, никотин) они начинают быстрее шевелиться, таким образом, освобождаясь от вредного вещества.

3. Самого себя невозможно пощекотать.

Наши движения контролирует мозжечок. Он предсказывает действия и дает моторной зоне мозга команду снизить активность. В реакции на щекотку участвуют 2 области головного мозга – соматосенсорная и передняя поясная кора. При попытке самощекотания функции этих областей становятся менее активными и кардинально по-другому реагируют, если нас щекочет другой человек.

4. Грязные волосы помогают окружающей среде.

Ученые и инженеры-экологи обнаружили, что выделение сальных желез поглощает озон — это соединение кислорода, которое в больших количествах может нанести вред человеческому организму и окружающей среде. При этом доказан тот факт, что именно грязные волосы в 7 раз больше поглощают озона, чем чистые.

5. Люди имеют способность светиться.

Исследования показали – человеческое тело излучает свет. Конечно, мы не можем его увидеть, т.к. он более чем в 1000 раз меньше интенсивен, чем световые потоки, которые способен воспринять человеческий глаз. Недавно японские ученые выявили, что интенсивность свечения человека в течение дня меняется — наиболее слабое в период с 9.00 до 10:00 утра, самое сильное с 16:00 до 17.00.

6. Ушная сера полезна для здоровья.

Ушная сера состоит на половину из жиров и, безусловно, визуально выглядит довольно-таки не эстетично. Однако именно сера защищает наш организм от попадания внутрь различных негативных микроэлементов и инфекций. Ушная сера покрывает ушной проход и работает как фильтр, собирая пыль и прочие загрязнения.

7. С возрастом в теле человека уменьшается количество костей.

Об этом мало кто даже задумывается. Но факт достаточно интересный. При рождении человеческий скелет состоит из 300 костей, однако, когда тело заканчивает расти, костей остается всего лишь 206. Куда подевалась почти сотня костей? Все просто – с возрастом некоторые кости попросту сливаются вместе.

8. Волосы наверняка знают, когда вы спите.

Волосы имеют свойство памяти? Да, это действительно так. Недавно ученые опубликовали доклад, в котором подтверждение того, что наши волосы запоминают, когда мы спите. Клетки волосяных фолликул содержат РНК из «часовых генов», которые выражают цикл сна и бодрствования человека. Таким образом, в волосах содержится информация, во сколько вы обычно ложитесь спать и когда встаете.

Сегодня ногти растут быстрее, чем у наших бабушек.

Ученые из США «Университет Северной Каролины» пришли к такому выводу, сравнив скорость роста ногтей на пальцах ног и рук с исследованиями, которые проводились 50-70 лет назад. Они выяснили, что рост ногтей за десятилетия увеличился почти на четверть. К примеру, ногти на больших пальцах в настоящее время за месяц отрастают на 2-3 мм по сравнению с 1,65 мм в 50 лет назад. Считается, что это происходит из-за стремительного распространения белковых диет.

10. С возрастом вкусовые рецепторы ослабевают.

С годами все функции организма ослабевают, в том числе нам становится гораздо сложнее распознавать и вкусовые оттенки пищи. Более того, с возрастом также замедляется процесс восстановления наших вкусовых рецепторов. Научно доказанный факт: женщины испытывают снижение вкусовой чувствительности с 50 лет, мужчины с 60 лет.

Поверхность языка человека уникальная.

Благодаря научным исследованиям тайских стоматологов стало известно, что поверхность языка является неповторимой, как и отпечатки пальцев. Медики провели биометрическое сканирование, показавшее, что язык каждого человека имеет абсолютно индивидуальную форму и текстуру (морщины, гребни, метки).

12. Человек — единственное млекопитающее на земле, плачущее от эмоций.

У животных по большому счету слезы служат в качестве фильтра для очистки глаз, и только лишь у человека являются выражением эмоций. Британские ученые уверены, что у слез есть также и социальная роль. И даже, когда человек их скрывает от других, таким образом, он показывает самому себе, что дела на самом деле или слишком хороши или наоборот очень плохи.

13. Ягодицы — самая большая мышца человека.

Какая мышца у человека самая сильная? Этот вопрос вызывает многие сомнения и споры. Чего не скажешь о самой большой мышце – здесь ответ однозначен – ягодицы! Ведь именно ягодичные мышцы помогают в вертикальном положении держать тело и преодолевать силу тяжести, например, когда человек поднимается в гору. А когда мы сидим, они смягчают вес.

Мизинец — самый сильный палец.

Несмотря на незначительные размеры, именно мизинец является самым главным пальцем на руке! Он помогает нормальной работе большого пальца, а также усиливает все остальные. По мнению медиков-реабилитологов, в мизинце содержится до 59% общей силы руки.

Кишечник длиннее вашего роста в три раза.

Научно доказано, что тонкий кишечник человека имеет длину до 7 метров. Соответственно если распрямить, он окажется втрое длиннее человеческого тела.

16. У человека больше пяти чувств.

У людей есть 5 главных чувств: обоняние, зрение, осязание, вкус, слух. Однако кроме того, ученые доказали наличие и других не менее важных чувств у человека. Чувство пространства — проприоцепция. Чувство боли — ноцицепция. Чувство равновесия – эквилибриоцепция. Чувство времени. Чувство определения температуры внутри и вокруг тела – термоцепция. И это не полный список.

17. Положение тела воздействует на память.

Ученые США и Великобритании провели ряд интересных исследований. Так они выяснили, что сидя и глядя вниз, человек легче вспоминает негативные эмоции, а глядя вверх и сидя прямо — положительные. Зная этот фактор его можно использовать для улучшения настроения.

Самая маленькая кость в человеческом теле находится в ухе.

Во всем теле меньше и легче кости, чем стременная в среднем ухе – не найти. Такое название она получила благодаря специфической форме. Данная кость служит для измерения звуковых колебаний, а состоит она из основания и овальной арки с мембраной.

У кишечника есть «мозг».

Наверняка каждый из нас знает такое ощущение как «бабочки в животе», например, это происходит перед первым свиданием либо каким-то очень важным событием. Этому есть научное объяснение: полость кишечника выстлана нейронной сетью, ученые называют ее «вторым мозгом». Дело в том, что кишечник отвечает не только лишь за пищеварение как думают многие, но и обладает собственными чувствами и рефлексами напрямую связанными с нервной системой.

20. Пальцы не имеют мышц.

В течение дня наши пальцы совершают невероятное количество манипуляций, при этом независимо от того, какой бы сильной хваткой ни обладал человек – это никоим образом не связано с его мышечным тонусом. Любое движение пальцев, как правило, регулируется костями и соответственно сухожилиями при участии мышц ладоней рук и у основания каждого пальца.

Кости человека на самом деле прочнее стали.

Несмотря на, казалось бы, свойство «хрупкости», ведь достаточно по той или иной причине кости ломаются – они фантастически крепкие и способны выдерживать нагрузки больше, чем, например, стальной стержень аналогичной ширины. В человеческом теле наиболее мощная кость — бедренная, т.к. с легкостью выдерживает тяжесть в 30 раз больше веса среднего человека.

22. Язык — единственная у человека мышца, не соединяющая 2 кости.

В человеческом теле каждая мышца соединяется с костями с обеих сторон, что позволяет ей растягиваться. И лишь язык соединен только с одной стороны с подъязычной костью.

У детей отсутствуют коленные чашечки.

У грудничков вместо коленных чашечек хрящи, поскольку эта косточка формируется с возрастом, т.е. по мере взросления ребенка. Окостенение хрящей начинается примерно в 3-6 лет и заканчивается в подростковом возрасте.

24. Печень человека имеет свойство самовосстановления.

Ученые доказали, что человеческая печень очень эластична, и даже при 75% повреждения, она сможет восстановиться до пределов нормального размера. Это свойство очень важного для человека органа возможно благодаря тому, что клетки печени быстро регенерируются и примерно за один месяц при правильном питании и образе жизни полностью восстанавливаются.

Четверть костей скелета находится в стопах ног.

Невероятно, но факт – ноги человека состоят из 52 костей (26 в каждой). Это практически четверть всех костей в теле! Каждая нога содержит 33 сустава и больше 100 мускулов, сухожилий, связок. Простыми словами – это в буквальном смысле целая единая система.

К вечеру рост человека уменьшается.

По утрам рост человека гораздо выше, чем ко времени отхода ко сну. Связано это с давлением, которое на протяжении дня испытывают суставы. Во сне мышцы всего тела расслабляются, давление на позвоночные диски снижается, после чего рост опять приходит в норму.

На теле человека волос столько же, как и у шимпанзе.

Несмотря на кардинальное отличие человека и примата есть удивительный фактор связующий нас. Так, на 1 кв. см. кожи человека приходится равное количество волосяных фолликулов, как у человекообразных обезьян. А из-за того, что человеческие волосы намного тоньше визуально оценить их количество практически невозможно.

Каждые 10 лет скелет человека обновляется.

Клетки скелетной системы человека постоянно регенерируют, так, в среднем полное обновление костей происходит 1 раз в 10 лет. Конечно, по мере взросления/старения человека процесс этот замедляется, поэтому и на восстановление уходит гораздо больше времени, вследствие чего ткани становятся более хрупкими.

Организм человека — это по-настоящему удивительная и целостная система. Наше тело умеет «говорить» с нами, но чтобы его сигналы понимать, необходимо научиться общаться с ним. Например:

Кишечник точно знает, какая пища нам подходит.

Отеки указывают, что надо изменить время приема и количество жидкости.

Температура тела поднимается, чтобы бороться с вирусами и бактериями.

Кожа краснеет, когда не хватает в организме витамина D. Прыщи либо пигментные пятна, сигнализируют, что плохо работает выделительная система (ЖКТ), а кожа на себя возлагает эти функции.

В целом, если правильно трактовать и оценивать то или иное состояние нашего организма, то можно научиться контролировать все процессы, избавив себя от многих проблем со здоровьем!