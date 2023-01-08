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Премьер Канады поздравил православных с Рождеством

Виктория Христова Янв 8, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Премьер Канады поздравил православных с Рождеством отключены 25 Просмотров

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поздравил в субботу православных своей страны и всего мира с Рождеством. Он отметил важную роль, которую вносят православные канадцы в развитие североамериканского государства

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поздравил в субботу православных своей страны и всего мира с Рождеством. Он отметил важную роль, которую вносят православные канадцы в развитие североамериканского государства.

“Сегодня православные христиане, в том числе христиане-копты и католики восточного обряда, в Канаде и во всем мире празднуют Рождество, – говорится в его специальном заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра. – Этот день знаменует рождение Иисуса Христа по юлианскому календарю и является особенным днем для православных семей и их друзей, чтобы праздновать, молиться и размышлять”.

Трюдо подчеркнул, что православные сограждане “внесли и продолжают вносить важный и значительный вклад в развитие нашей страны”. Глава правительства пожелал празднующим Рождество мира и доброты.

В Канаде живут свыше 500 тыс. православных, но не все из них отмечают Рождество по юлианскому календарю. Праздничные службы 7 января состоялись в храмах Русской православной церкви заграницей и Американской православной церки.  Крупнейшие из них распложены в Оттаве, Торонто, Эдмонтоне, Ванкувере и Монреале.

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