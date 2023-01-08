Повысит ли Банк Канады ставки по ипотечным кредитам снова в 2023 году?

Банк Канады семь раз повышал ключевую ставку по кредитам овернайт в прошлом году, увеличив ее до 4,25% в декабре в попытке обуздать стремительную инфляцию в Канаде.

Банк Канады семь раз повышал ключевую ставку по кредитам овернайт в прошлом году, увеличив ее до 4,25% в декабре в попытке обуздать стремительную инфляцию в Канаде.

В то время как многие домовладельцы с ипотекой с переменной процентной ставкой и кредитными линиями увидели, что их ежемесячные платежи по ипотеке увеличиваются на сотни долларов в месяц, некоторые отраслевые аналитики считают, что время для повышения ставок подошло к концу.

“Худшее, возможно, позади, и я думаю, что 2023 год будет менее болезненным, чем этот цикл повышения ставок, который мы только что пережили”, – Джеймс Лэрд, со-генеральный директор Ratehub.ca , веб-сайт сравнения ипотечных кредитов, сообщил CTV News Toronto в интервью.

Лэрд сказал, что он прогнозирует, что Банк Канады не будет повышать процентные ставки ни в январе, ни в любое другое время в 2023 году.

“Я думаю, что поступят данные по инфляции, которыми банк будет достаточно доволен, что позволит банку продолжать удерживать процентные ставки в течение всего года”, – сказал он.

Виктор Тран, эксперт по ипотеке с Rates.ca , сказал, что, по его мнению, центральный банк может повысить ставки на четверть процента в январе и еще раз в марте, прежде чем отложить их до конца года.

Даже если ставки существенно не повысятся в этом году, ожидается, что они не упадут. Это означает, что некоторые домовладельцы, чьи выплаты по ипотеке резко возросли, могут быть вынуждены рефинансировать или выставить свой дом на продажу.

“Этот год будет очень интересным, и я боюсь, что если у людей каждый месяц будут отрицательные денежные потоки по их недвижимости, они могут быть вынуждены продать”, – сказал Тран.

Также растут опасения по поводу возможной рецессии в 2023 году, которая может повлиять на процентные ставки.

“Рецессия – это хорошая новость для ставок по ипотечным кредитам. Рецессия означала бы, что ставки не будут расти и дальше, и это означало бы, что ставки должны были бы снизиться, чтобы стимулировать экономику”, – сказал Лэрд.

Процентные ставки также повышаются для тех, у кого есть проблемы с кредитом, кто вынужден обращаться к субстандартным или частным кредиторам. Любой, кто ищет частную ипотеку, может увидеть, что его платежи удвоятся при следующем продлении.

Банк Канады сделает свое следующее объявление о процентной ставке 25 января.

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