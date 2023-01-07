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Кто освобожден от канадского запрета на покупку жилья иностранцами?

Виктория Христова Янв 7, 2023 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи Кто освобожден от канадского запрета на покупку жилья иностранцами? отключены 41 Просмотров

В настоящее время действует запрет Канады на иностранных покупателей жилья, запрещающий коммерческим предприятиям и частным лицам за пределами Канады покупать жилую недвижимость в стране.

В настоящее время действует запрет Канады на иностранных покупателей жилья, запрещающий коммерческим предприятиям и частным лицам за пределами Канады покупать жилую недвижимость в стране. Принятый парламентом в июне прошлого года, запрет официально вступил в силу 1 января и будет действовать в течение двух лет.

Высокий уровень спроса на жилье во время пандемии COVID-19 привел к резкому росту средних цен на жилье, достигнув национального пика в 816 720 долларов в феврале 2022 года. Конкуренция на канадских рынках жилья также достигла нового уровня: объекты недвижимости часто получают множество предложений, а покупатели представляют договоры купли-продажи с небольшим количеством условий, что вынуждает их брать на себя больший риск.

Хотя средние цены на жилье в Канаде с тех пор снизились, доступность жилья по-прежнему вызывает озабоченность у многих канадцев. Отчасти эту тревогу подпитывают растущие процентные ставки. Те, у кого ипотека с переменной процентной ставкой, уже платят на сотни больше в месяц по сравнению с началом прошлого года. Те, у кого есть ипотечные кредиты с фиксированной ставкой, которые еще предстоит продлить, также говорят, что они “в ужасе” от повышения процентных ставок.

Согласно Закону о запрете на покупку жилой недвижимости неканадцами, жилая недвижимость включает в себя отдельно стоящие дома или аналогичные здания, а также двухквартирные дома, многоквартирные дома, жилые кондоминиумы и другие подобные помещения.

Законодательство распространяется на жилую недвижимость, расположенную в столичном районе переписи населения или агломерации переписи населения, сообщает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC). Переписная агломерация имеет общее население не менее 100 000 человек, при этом в ее ядре проживает не менее 50 000 человек, в то время как переписная агломерация имеет основное население не менее 10 000 человек. Правила также применяются к пустующим землям, на которых нет пригодных для жилья строений, но которые зонированы для жилого или смешанного использования.

Дома в муниципалитетах с основным населением менее 10 000 человек не подпадают под запрет, равно как и объекты отдыха, такие как коттеджи и домики у озера. Кроме того, закон прямо не запрещает покупку более крупных зданий. Доступность жилья по-прежнему остается проблемой в Канаде. Хотя средние цены на жилье в последние месяцы снизились, оценка, опубликованная Парламентским бюджетным управлением в сентябре, показывает, что средняя стоимость дома на 67 процентов превышает то, что может позволить себе среднестатистическая канадская семья.

Отдельный отчет, опубликованный Re/Max в сентябре, также указывает на кризис предложения жилья в крупных канадских мегаполисах. Наблюдатели рынка ожидают, что, ограничивая активность иностранных инвесторов в сфере жилой недвижимости, запрет создаст новые возможности для покупок для канадцев, открыв предложение.

Несмотря на это, статистика CMHC, опубликованная в 2017 году, показывает, что иностранные покупатели владели небольшим процентом жилой недвижимости в разных городах Канады. Кроме того, эксперты по недвижимости неоднозначно отреагировали на правила, когда речь зашла о влиянии, которое они окажут на рынок жилья Канады.

Хотя законодательство ориентировано на неканадцев, есть некоторые исключения. Тем, у кого в Канаде есть временное разрешение на работу, по-прежнему разрешается покупать жилую недвижимость, равно как и заявителям на получение статуса беженца и иностранным студентам, которые соответствуют определенным критериям.

Запрет не распространяется на тех, кто является гражданами Канады или постоянными жителями, а также на неканадцев, которые хотят арендовать жилую недвижимость в Канаде.

Неканадцы, имеющие супруга или партнера по гражданскому праву, который является гражданином Канады, постоянным жителем, лицом, зарегистрированным в соответствии с Законом об индейцах, или беженцем, также освобождаются от запрета.

Неканадцы, нарушившие запрет, могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 долларов и могут быть обязаны продать приобретенную ими недвижимость. Те, кто сознательно помогает неканадцам с их покупкой, также могут быть оштрафованы.

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