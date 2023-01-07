Итало-американский миллиардер приобрёл землю в Шарльвуа. Популярность региона всё выше

Правнук основателя династии “Фиат” приобрёл большой участок земли в долине Шарльвуа. Покупатели присматриваются к региону.

Долина Шарльвуа (Charlevoix) считается одним из самых красивых мест в Квебеке. Когда-то, давным давно, она образовалась в результате падения метеорита. Окружённая холмами (с одной стороны протекает Saint-Laurent), долина славится микроклиматом, который отличается от температур окрестных районов (в ней всегда теплее, дождей мало, ветров почти нет). Район Шарльвуа всегда привлекал туристов, в нём много отелей, санаториев, роскошных особняков. В нём жили и живут известнейшие политики, артисты, художники.

Наконец, в декабре уже прошлого года, меньше месяца назад, большой участок земли в регионе приобрёл известный бизнесмен, один из потомков основателя компании “Фиат” Джон Элкан (Johh Elkann), пра-правнук Джованни Аньелли, того самого, кто создал компанию Фиат. Джон Элкан приобрёл пустынный участок в Port-aux-Quilles, в районе города La Malbaie, неподалёку от курортных угодий знаменитой компании Club Med. Общая площадь участка 800 тысяч квадратных метров. Административно земля находится на территории муниципалитета Saint-Simeon, одной стороной участок выходит на дорогу 138, пролегающую вдоль Saint-Laurent.

По неподтверждённым данным, мистер Элканн заплатил за землю всего-то миллион двести тысяч канадских долларов, хотя объявленная первоначальная цена составляла один миллион триста тысяч долларов. Местные жители поговаривают, что Элканн не впервые покупает земли в Шарльвуа, но не очень-то афиширует свои намерения, дабы не способствовать повышению цен на недвижимость в регионе.

Намерения миллиардера пока непонятны, но известны, что на купленном участке есть небольшое природное озеро, но нет ни одного здания.

Правительство Квебека вот уже десяток лет ведёт разговоры о создании в Шарльвуа национального парка, но пока дальше разговоров дело не продвинулось. Мэр же муниципалитета Saint-Simeon утверждает, что в последние пару лет американские бизнесмены стали присматриваться к вакантным землям в этом регионе. Мэр заявил, что местные жители надеются, что у покупателей нет намерений построить большие курортные центры (производственные помещения им просто не позволят строить), что земли сохранят свою природную красу.

Пока квадратный метр земли в этом районе стоит, как мы видим, менее полутора канадских долларов, хотя сложно сказать, можно ли купить небольшие участки или же это цена за сотни тысяч квадратных метров. Но присмотреться к перспективным участкам земли смысл, возможно, имеет.