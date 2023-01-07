Выдача в США арестованного с боем в Мексике наркобарона отменяется решением анонимного судьи

Неожиданное продолжение истории с арестом в Мексике и предполагаемой выдачей в США крупного наркодельца.

Мы рассказывали уже о новости, которая, честно говоря, облетела весь мир — 5 января в Мексике был схвачен один из главарей наркобизнеса, некий Овидио Гусман. Его отец, бывший глава одного из картелей, отбывает пожизненный срок в США, один из его братьев был застрелен несколько лет назад, остальные пока в бизнесе.

Захваченный в ходе тяжёлого боя , во время которого погибли десять военнослужащих и два десятка бандитов, наркобарон разыскивался в США несколько лет. Об уровне его опасности и важности свидетельствует одна цифра — за его поимку в США назначена награда в 5 миллионов долларов. Более того, уже заранее была достигнута договорённость о немедленной выдаче преступника в США после его поимки. Были подписаны соответствующие документы, а все соглашения были тщательно проверены на предмет соответствия законам США, Мексики и международного права. Более того, их действительность была подтверждена Интерполом. Все эти действия были предприняты с целью избежать коллизий в связи с выдачей гражданина Мексики, хотя и обвиняемого в тяжелейших преступлениях, совершённых на территории США.

И вот главарь был пойман, у самой у границы. Тут же его перевезли на вертолёте в закрытое тюремное заведение (были озвучены несколько «утечек» о месте его содержания). Никаких встреч ни с кем не допускается ни под каким видом — дабы не смог условным кодом передать какие-либо важные сведения или указания о подготовке к побегу.

Выдача была назначена на 6 января, то есть, на следующий день после поимки. И вот… наступает торжественный момент — преступника выводят из камеры (или из номера, тут никто не знает, где Овидио содержали). Самолёт к полёту готов, вооружённая до зубов охрана не даст наркодельца спасти, осталось сделать пару десятков шагов, и лети в США, где тебя ждёт пожизненное заключение.

И тут… торжественная пауза… (реклама, вторая часть начинается).

И тут бежит служащий, протягивает начальнику охраны бумагу. А в бумаге чёрным по белому: Отменить выдачу подозреваемого Овидио Гусмана, потому как вина его пока не доказана, выдавать нельзя.

Напомним, во время ареста были убиты десять спецназовцев и двадцать бандитов — охранников Овидио. Был сбит вертолёт ВВС, в городе десятки, если не сотни бандитов, устроили погромы, пытаясь перехватить конвой с арестованным – его вывезли на вертолёте, хотя распустили слухи, что вывозят на автомобиле.

Более того, подозреваемый Овидио Гусман уже арестовывался несколько лет назад, но был тут же освобождён по требованию наркокартеля, который тут же устроил мощные беспорядки, стал взрывать десятки бомб и убивать стражей правопорядка, грозя превратить жизнь в ад, если их вождя не выпустят. И его выпустили. Но сегодня ситуация изменилась — картели всё же прижали, сил на большую «бузу» у них нет.

Но вот, оказалось, что, «а вдруг невиновен, нельзя выдавать». Более того, в постановлении об отмене выдачи указывается, что несчастный Овидио, оказывается, страдает депрессией (брата же у него застрелили несколько лет назад). Оказывается, человек кристальной честности, оснований подозревать его недостаточно… Кроме того, постановлением отменяется режим изоляции, арестованному предоставляется право беспрепятственного общения с родственниками и адвокатами (с последними без контроля со стороны властей — говори, о чём хочешь!).

Документ подписан федеральным судьёй Мексики. Фамилия судьи не оглашается. Тот скромный, подпись поставил, но свою фамилию публично назвать не желает.

Общественность ахнула. Вопрос даже не в том, купили или не купили судью, а в том, какие же деньги он получил и каким образом их спрятал — ведь после такого решения ему до конца жизни ходить под неусыпным контролем проверяющих (если и тех не подкупят, конечно).

Так что десятки убитых во время захвата «честного человека» – коту под хвост. Но правитеьства обеих стран ищут выход — суд есть суд, подчиняться его решению надо, но найти обходной путь — главная задача на сегодня.

Первая часть истории: