Три десятка погибших в ходе операции по захвату мексиканского наркобарона

Десять военнослужащих и не менее двух десятков бандитов погибли в ходе захвата наркобарона в Мексике.

Министерство обороны Мексики опубликовало подробности захвата опаснейшего преступника — наркобарона Овидио Гусмана (Ovidio Guzman), сына и наследника Чапо Гусмана (Chapo Guzman), предыдущего короля наркобизнеса, который отбывает пожизненный срок в США за совершённые преступления.

В ходе ареста нынешнего «принца» произошло настоящее сражение между спецназом мексиканских вооружённых сил, бойцам которого была поручена операция, и охраной бандита, составленной из отборных опытных головорезом. Именно исходя из понимания уровня угрозы власти Мексики решили послать на операцию военный спецназ, а не обычные полицейские группы. И решение оказалось верноым, хотя операция и стоила жизни десятерым бойцам. Но военные столкнулись с настоящим хорошо укреплённым районом. Обороняющиеся встретили оперативников огнём из тяжёлых пулемётов и гранатомётов. Они использовали и броневики, на которых была совершена попытка прорвать окружения и спасти главаря. В ходе боя был сбит вертолёт огневой поддержки ВВС Мексики (хотя при его падении, к счастью, пилоты не погибли).

На утро 6 ноября среди военных десять погибших (семеро пали в бою, трое скончались от ран в госпитале) и не менее 35 раненых. Потери бандитов — не менее двадцати убитых (скорее всего больше, так как бои шли в разных местах и не все трупы гангстеров собраны)

Операция началась утро 5 января, когда (согласно официальным сообщениям, хотя, вполне возможно, власти не хотят разглашать подробности) полицейский патруль случайно встретился с группой наркоторговцев, которые укрылись в одной деревушке, после чего на подмогу полиции и были вызваны военные.

Захваченный Овидио Гусман считается самым опасным и самым влиятельным боссом наркомафии. США давно мечтают об его захвате и, скорее всего, Мексика выдаст преступника в самые ближайшие дни, так как все формальности уже давно улажены. Интерпол тоже давно уже внёс Овидио в списки самых опасных преступников.

После ареста юного Гусмана бандиты устроили настоящую вакханалию «протестов» на дорогах в районе, где преступник был схвачен. Были заблокированы дороги, совершаются налёты на учреждения, ведутся обстрелы полицейских и солдат. Утром 6 января власти направили в район два транспортных самолёта с военнослужащими, которым отдан приказ с бандитами не церемониться.

По заверениям властей, туристам, отдыхающим на традиционных курортах Мексики, ничего не угрожает, в этих зонах всё спокойно.