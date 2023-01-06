С 1 февраля цена на молоко в Квебеке вырастет на 2%, хотя федеральная комиссия рекомендовала повышение на 2,2%

Как правило, цена на молоко (а она регулирается государством) устанавливается раз в год, в феврале, хотя бывают исключения. На сей раз цена повышается на 2%.

Управление сельского хозяйства и продуктов питания Квебека (Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec) предупредило, что оно приняло решение о разрешении повысить цены на молоко, хотя и ограниченно. Повышение цен на молоко регулируется государством, согласно рекомендациям федеральных и провинциальных служб и соответствующим постановлениям.

С февраля цена на молоко в Квебеке будет пвышена на 2%. Это повышение относится к молоку любой жирности и любыми добавками. Канадская Комиссия по Молоку (CCL), со своей стороны, рекомендовала с 1 февраля повысить цены на молоко на 2,2%. Таким образом, решение Управления сельского хозяйства соответствует федеральным рекомендациям, хотя повышение цены в Квебеке чуть ниже рекомендованного.

Управление уточняет, что повышение будет разным для разных категорий молока и для разных объёмов — от 1% до 2%, в зависимости от жирности у объёма (поллитра, литр, четыре литра). Но размер повышения цены на биомолоко и на молоко с добавками пока не решён.

В 2022 году цена на молоко в Квебеке повышалась дважды — в феврале на значительную сумму в 8,4%, и в сентябре, на 2,5%. Как правило, цена на молоко пересматривается раз в год, а именно в феврале, но в прошлом году, как видим, она пересматривалаь дважды.

Повышение цены всегда зависит от уровня расходов фермеров, транспортировки, обработки, складирования, зарплат, арендной платы магазинов и прочих условий. Все эти условия учитываются при определении цены на следующий год.

Магазины, лавки, депанёры могут устанавливать собственные цены на молоко, но в рамках рекомендованных Управлением минимальных и максимальных цен, выходить за которые нельзя. Если покупатель считает, что цена на молоко у продавца завышена, он может обратиться в управление, отправив жалобу на емайл: plainteprixlait@maaq.gouv.qc.ca. Управление является государстванным регулирующим и контролирующим органом, который жёстко следит за возможными нарушениями.