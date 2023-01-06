Что нужно знать о возврате или обмене подарка

Вы сделали неподходящий подарок и хотите вернуть его в магазин?

Есть ли закон, по которому продавец обязан возместить вам расходы? Нет! Но есть условия, о которых вы должны знать, если хотите вернуть, обменять товар или получить компенсацию.

Вы просто решили отказаться от покупки

Обувь, подаренная племяннику, не подходит по размеру… Согласно Закону, продавец не должен принимать товар обратно, обменивать его или выдавать кредит-ноту, если товар не имеет дефектов. Но у многих торговых сетей есть собственная политика возврата и свои условия.

Они могут ограничить время возврата товара, отказываться от открытых упаковок, исключать возврат определенной категории товаров, предлагать обмен (но не возмещение) или кредит-ноту вместо возмещения и пр.

Единственное правило: продавец должен следовать политике, которую он декларирует в рекламе товара или на веб-сайте. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, проследите, чтобы были обозначены условия возврата, например, «возможен обмен без вопросов в течение 10 дней».

В правилах возврата могут не упоминаются некоторые тонкости, например, отказ принять одежду из-за того, что удалена этикетка. Такая ситуация решается переговорами.

Возврат и обмен в условиях пандемии

В условиях пандемии возврат продукции затруднен. Поэтому покупатели должны обязательно наводить справки перед покупкой.

Если вы не можете вернуть товар в течение периода, предусмотренного в политике возврата, из-за мер, принятых государством для борьбы с пандемией, вы можете сослаться на форс-мажорную ситуацию, чтобы подтвердить свое право на возврат, когда это будет возможно.

Вы можете сослаться на форс-мажор и в случае с дефектным товаром. Чтобы избежать отказа из-за того, что гарантия уже истекла, сообщите о повреждении, как только вы его заметили.

Товар, купленный онлайн

Продавец может установить свою собственную политику возврата, если вы возвращаете товар, потому что он оказался ненужным.

Тем не менее, закон о защите прав потребителей предусматривает ситуации, когда вы можете бесплатно отменить покупку в Интернете. Это можно сделать, например, если вы не получили товар в течение 30 дней, начиная с согласованной даты, или в течение 30 дней с момента покупки, если дата не указана. А также в том случае, если вам не была отправлена соответствующая информация (например, в квитанции, отправленной по электронной почте) в течение 15 дней с момента транзакции.

Продавцы, у которых есть политика возврата, должны раскрывать детали до того, как потребитель завершит транзакцию. Информация также должна быть указана в квитанции.

Однако, если у розничного продавца нет политики возврата, покупатель должен учитывать, что любая онлайн-транзакция с этим продавцом является окончательной.

Некачественный товар

Когда вы покупаете товар, вы автоматически получаете юридическую гарантию качества, которая гласит, что товар должен иметь срок службы, не зависимый от гарантии производителя. Юридическая гарантия применяется автоматически, и продавец не может ее избежать. Это предусмотрено законом.

Если товар выходит из строя до окончания этого срока, продавец должен бесплатно его отремонтировать или обменять. Если это невозможно, он должен возместить вам уплаченную сумму.

Окончательная продажа

Закон о защите прав потребителей не содержит каких-либо конкретных правил по этому поводу. Но продавец может предлагать продажу товаров как окончательную, поскольку этот срок указан до того, как потребитель приступит к оплате.

Возврат средств за рекламируемую скидку после покупки

Вы покупаете товар, а на следующей неделе магазин объявляет скидку на этот же товар… Закон не требует, чтобы продавец возместил вам разницу, но многие розничные торговцы предпочитают политику гарантии низкой цены.

Если вы найдете такой же товар по более низкой цене в другом магазине, продавец не обязан возмещать вам разницу, если только он не заявляет в своей рекламе, что цена товара не выше цены конкурентов.