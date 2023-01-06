Сочельник перед Рождеством

Сочельник по-другому называют Навечерие Рождества Христова. Последний день накануне праздника. День строго поста и доброй радости.

Сочельник по-другому называют Навечерие Рождества Христова. Последний день накануне праздника. День строго поста и доброй радости.

День получил название от традиционного постного блюда — сочива, что подают на трапезе в этот день. Раньше два Праздника Рождество и Крещение праздновали в один день. Теперь отдельно и у каждого Праздника — Сочельник.

Это конец Рождественского поста — финальная ступень. Пост в этот день строгий – принимать пищу можно один раз в день – после вечерни, почему мы писали в нашей статье о подготовке к этому дню. Пища вареная без масла, по Церковному Уставу.

Церковная служба торжественнее и длиннее. Совершаются особые Великие (Царские) часы, с молитвами, псалмами и Евангелием, Литургия и вечерня, что перенесена в этот день на утро. После на середину выносится свеча, и священники поют Рождественский Тропарь.

Свеча символ Вифлеемской Звезды. Тропарь – рассказ о Празднике, что наступает:

Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания.

Ибо во время его служащие звездам были научены звездою поклоняться Тебе, Солнцу правды,

и знать Тебя, Восток свыше.

Господи слава Тебе!

Особый пост, необычная служба, специально выделенный день – помощь осознать величие грядущего Рождества. Бог приходит в мир спасти человечество от греха.

Весь день наполнен ожиданием праздника.Название “Сочельник” или по другому “Сочевник” произошло от названия кушания , которое готовят к вечерней трапезе. Называется оно “сочиво”. Готовили его ранее , по словам батюшки, только из вареной пшеницы с добавлением меда или сахара и орехов. Еще такое кушанье называют кутьей. В настоящее время праздничную кутью могут варить как из пшеницы так и из риса.

С утра 6 января начинаются праздничные Богослужения. Священники облачаются в белые одежды. По традиции православные стараются посетить утреннюю Литургию всей семьей, многие готовятся к святому причастию.

Так как служба вечерни соединяется с Литургией , то не вкушают пищу до того момента, когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется тропарь Рождеству Христову.

Сочельником так же называют и день перед Крещением Господним. А дни с Рождества и до Крещения именуются Святками. Эти дни считаются праздничными и поста во время Святок нет. С наступающим!