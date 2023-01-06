Компания Volkswagen тестирует электрический седан Volkswagen ID.7

Вчера на выставке CES, Volkswagen представил первый официальный “взгляд” на свой новый электромобиль ID.7

Вчера на выставке CES, Volkswagen представил первый официальный “взгляд” на свой новый электромобиль ID.7. Автопроизводитель не показал машину полностью, вместо этого продемонстрировав его прототипы, все еще покрытые «цифровым камуфляжем». Причудливый дизайн искажает новинку, но новые “шпионские” снимки запечатлели электромобиль вдали от теплого и солнечного Лас-Вегаса, с простым серым кузовом и очень небольшим камуфляжем.

Решетка выглядит как наклейка, значок закрыт, а камуфляж, кажется, распространяется на фары. Но это все. Остальная часть электромобиля выглядит полностью открытой, что обеспечивает четкое представление о большом седаноподобном дизайне.

Volkswagen не раскрыл многих подробностей об электромобиле во время его дебюта сегодня. Автопроизводитель не раскрыл размер батареи, выходную мощность или цену. Тем не менее, VW заявил, что модель сможет проехать около 700 километров, но это соответствует европейскому циклу WLTP. Мы ожидаем, что модель будет иметь меньший официальный диапазон в США; однако генеральный директор VW Томас Шафер сказал, что ID.7 расширит «гамму наших электрических моделей на верхние сегменты».

Новый ID.7 будет построен на модульной матричной платформе Volkswagen Group (MEB). Электромобиль получит просторный салон для пассажиров, особенно с учетом того, как автопроизводители сейчас конструируют электромобили.

Volkswagen анонсировал ID.7 ранее в этом году с ID. Aero Concept и оба выглядят очень похоже. Тем не менее, серийная версия выглядит немного более готовой к дороге. Мы не знаем, когда он поступит в продажу, но полный дебют ожидается во втором квартале 2023 года, а в США электромобиль, скорее всего, появится в 2024 модельном году. Автопроизводитель также может предложить ID.7 в кузове универсал, еще больше расширив его полезность и пространство в салоне, но он может не попасть в выставочные залы США.