Поголовье скота в ЕС будет постепенно снижаться, экспорт в Канаду будет продолжен

Производство и потребление говядины в ЕС снизится на 9% или на 0,6 млн тонн за следующее десятилетие, 3 января сообщает сетевое издание Euromeatnews.

Производство и потребление говядины в ЕС снизится на 9% или на 0,6 млн тонн за следующее десятилетие, 3 января сообщает сетевое издание Euromeatnews.

Поголовье крупного рогатого скота уменьшится на 2,8 млн голов или на 9,1%. Молочных коров к 2032 году останется 9,9 млн голов, что на 636 тыс. голов меньше, чем сейчас. Причина тому низкая рентабельность и растущие экологические проблемы.

Общий спад скрывает противоположные тенденции в разных странах ЕС. Экономическая поддержка и экологические послабления в рамках новых ограничений вместе с ростом цен только ослабят падение, но не обратят его вспять.

Средний убойный вес продолжит небольшой рост благодаря новым технологиям и увеличению доли животных мясного типа в продуктивном стаде. Переход на «органические» и экстенсивные методы производства сгладит эту тенденцию.

После прекращения пандемии коронавируса в 2022 году потребление говядины в ЕС продолжило снижаться из-за малого предложения и высоких цен. Тенденция сохранится в течение следующих десяти лет. К 2032 году потребление говядины на душу населения может снизиться с 10,3 до 9,5 кг (-7,8%).

Экспорт говядины увеличится на 1,3 млн тонн с 2022 по 2032 год. Ожидается, что экспорт живых животных из ЕС будет снижаться (-2,8% в год) из-за конкуренции и заботы о благополучии животных при перевозках.

Экспорт мяса из ЕС по прогнозу будет расти до 2032 года с темпом +1,1% в год. Рост обеспечат текущие торговые партнеры. Картину могут изменить торговые соглашения между Великобританией и Австралией/США. ЕС продолжит экспорт на рынки соседних Великобритании, Швейцарии, Норвегии, а также в Японию и Канаду, с которыми ЕС недавно заключил соглашения о свободной торговле.

Ожидается, что после скачка в 2022 году цен на говядину снизятся из-за восстановления баланса спроса и предложения, а также ожидаемого снижения затрат. Цена может стабилизироваться на уровне чуть выше €4000 (305 тыс. руб.) за тонну благодаря высокому международному спросу.