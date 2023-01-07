Безработица в Канаде в декабре снизилась до 5%

Безработица в Канаде в декабре 2022 года снизилась до 5% с 5,1% в ноябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны

Безработица в Канаде в декабре 2022 года снизилась до 5% с 5,1% в ноябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Показатель находится на 0,1 п.п. выше рекордно низкого уровня в 4,9%, зафиксированного в июне и июле.

Число занятых в экономике Канады в прошлом месяце выросла на 104 тыс., или на 0,5%, после роста на 10,1 тыс. в ноябре. Число занятых среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет выросло 69 тыс., или на 2,7%.

Занятость населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) составила 65% по сравнению с 64,8% месяцем ранее.