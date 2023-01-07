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Новости В Мире Sony и Honda представили «Афилу» – совместный бренд автомобилей
Фото: https://www.ixbt.com/

Sony и Honda представили «Афилу» – совместный бренд автомобилей

Виктория Христова Янв 7, 2023 В Мире, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Sony и Honda представили «Афилу» – совместный бренд автомобилей отключены 39 Просмотров

В рамках выставки CES 2023 компания Sony Honda Mobility, учрежденная, соответственно, Sony и Honda, представила свой автомобильный бренд Afeela.

Несколько странное название для автомобиля образовано от слова feel – чувствовать. Для того, чтобы «почувствовать» все происходящее на дороге и в салоне, в распоряжении автомобиля будет целых 45 различных датчиков. А для коммуникации с людьми предусмотрена длинная светодиодная полоска между фарами. «Общаться» она будет при помощи света.

Интересно, что несмотря на такое большое количество сенсоров и камер, пока заявлен лишь второй уровень автономности, но с планами перехода к третьему уровню.

Если Honda отвечает за автомобильную составляющую, то Sony – за развлекательную. Умные технологии авто будут опираться на возможности чипов Qualcomm Snapdragon, а графический интерфейс пользователя будет реализован на базе Unreal Engine от Epic Games.

Первый Afeela (судя по изображениям, это большой электрических хетчбэк, рассчитанный на пятерых) будут собирать в США, на предприятии Honda в Огайо. Предварительные заказы начнут принимать в 2025 году, реальные продажи запустят в 2026 году. Вероятно, компания обойдется без дилеров: ранее говорилось, что Sony Honda Mobility собирается продавать авто онлайн.

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