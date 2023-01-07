В Twitter изумились ценам на курицу в Канаде

В администрации магазина поспешили отреагировать на возмущение покупателей. В Toronto Loblaws заявили, что стоимость за килограмм соответствует ценам конкурентов, а повышение стоимости связано с инфляцией в стране. После пользователи сети обнаружили аналогичные куриные грудки по 28 долларов за килограмм в магазине Toronto Sobeys.