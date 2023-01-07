В Twitter изумились ценам на курицу в Канаде

В социальной сети Twitter жители Канады активно обсуждают подорожание мяса в магазинах страны. Цена на куриные грудки в гипермаркете Toronto Loblaws поднялась до 27 канадских долларов за килограмм.
Корреспондент CTV News Toronto Queen’s Park Шивон Моррис опубликовала в Twitter фотографию пяти упаковок мяса птицы, которые продаются в магазине Toronto Loblaws по 27 долларов за килограмм. Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать резкие перемены в ценообразовании.
В администрации магазина поспешили отреагировать на возмущение покупателей. В Toronto Loblaws заявили, что стоимость за килограмм соответствует ценам конкурентов, а повышение стоимости связано с инфляцией в стране. После пользователи сети обнаружили аналогичные куриные грудки по 28 долларов за килограмм в магазине Toronto Sobeys.
Высокая стоимость товаров и услуг объясняется высокими налогами для содержания обширной системы социальных гарантий. Однако в последние годы соцобеспечение Канады сталкивается с рекордной нагрузкой из-за роста числа мигрантов, а в условиях роста инфляции и кризиса энергоресурсов цены на все товары и услуги в стране начали резко расти.