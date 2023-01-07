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Новости В Twitter изумились ценам на курицу в Канаде

В Twitter изумились ценам на курицу в Канаде

Виктория Христова Янв 7, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Twitter изумились ценам на курицу в Канаде отключены 45 Просмотров

В социальной сети Twitter жители Канады активно обсуждают подорожание мяса в магазинах страны. Цена на куриные грудки в гипермаркете Toronto Loblaws поднялась до 27 канадских долларов за килограмм.

В социальной сети Twitter жители Канады активно обсуждают подорожание мяса в магазинах страны. Цена на куриные грудки в гипермаркете Toronto Loblaws поднялась до 27 канадских долларов за килограмм.

Корреспондент CTV News Toronto Queen’s Park Шивон Моррис опубликовала в Twitter фотографию пяти упаковок мяса птицы, которые продаются в магазине Toronto Loblaws по 27 долларов за килограмм. Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать резкие перемены в ценообразовании.

В администрации магазина поспешили отреагировать на возмущение покупателей. В Toronto Loblaws заявили, что стоимость за килограмм соответствует ценам конкурентов, а повышение стоимости связано с инфляцией в стране. После пользователи сети обнаружили аналогичные куриные грудки по 28 долларов за килограмм в магазине Toronto Sobeys.

Высокая стоимость товаров и услуг объясняется высокими налогами для содержания обширной системы социальных гарантий. Однако в последние годы соцобеспечение Канады сталкивается с рекордной нагрузкой из-за роста числа мигрантов, а в условиях роста инфляции и кризиса энергоресурсов цены на все товары и услуги в стране начали резко расти.

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