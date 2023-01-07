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Христос Рождается! Славим Его!

Виктория Христова Янв 7, 2023 Новости, Рождество и Новый год Комментарии к записи Христос Рождается! Славим Его! отключены 34 Просмотров

Рождество Христово входит в число двунадесятых праздников — двенадцати важнейших праздников после Пасхи. Чествуют 7 января рождение во плоти Иисуса Христа.

Рождество Христово входит в число двунадесятых праздников — двенадцати важнейших праздников после Пасхи. Чествуют 7 января рождение во плоти Иисуса Христа.

Согласно евангельскому преданию, когда император Октавиан Август постановил провести перепись населения Римской империи, Мария и Иосиф Обручник отправились в Вифлеем, чтобы внести свои имена в список. Они не смогли найти место в гостинице и остановились у пастухов, в пещере с коровами и овцами. Там и родился Иисус Христос. Первой его колыбелью стали ясли — кормушка для овец.

В момент рождения Иисуса в небе засияла новая яркая звезда (теперь она называется Вифлеемской и является одним из главных символов праздника), которая и оповестила людей о приходе Спасителя. Волхвы заметили этот знак. Они пришли поздравить Марию с рождением сына и поклониться ему как новому царю Иудеи. Также они поднесли ему свои дары — золото и благовония: ладан и смирну.

Узнав о рождении Спасителя, царь Иудеи Ирод захотел уничтожить его. Царь приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Христос был спасен от смерти, потому что ангел повелел Иосифу бежать в Египет вместе с семьей. Там они и жили до смерти Ирода.

В храмах в честь праздника проводят торжественные службы. Они начинаются 6 января — в Сочельник. Вечером проходит Всенощное бдение с литией, а уже в ночь на 7 января начинается Рождественская заутреня и ранняя Божественная литургия.

Обычно в канун праздника на территории храмов появляются вертепы, внутри которых воспроизводится сцена Рождества.

Христос Рождается! Славим Его!

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