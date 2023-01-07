Рейтинг самых дорогостоящих полотен известных художников за всю историю

Мир высокого искусства всегда вызывает живой интерес. Особенно, когда речь заходит о ценовых рекордах, которые коллекционеры готовы выложить за картину легендарного художника. Мы сделали подборку самых дорогостоящих шедевров за всю историю аукционов.

Мир высокого искусства всегда вызывает живой интерес. Особенно, когда речь заходит о ценовых рекордах, которые коллекционеры готовы выложить за картину легендарного художника. Мы сделали подборку самых дорогостоящих шедевров за всю историю аукционов.

«Спаситель мира», Леонардо да Винчи

Большинство искусствоведов сходятся во мнении, что полотно «Спаситель мира» было создано Леонардо да Винчи специально для короля Франции. После того, как картина долгое время находилась в частных французских коллекциях, она была продана на аукционе за смехотворные 60 долларов в 1958 году. Даже опытные эксперты не распознали шедевр великого мастера. Позже полотно попало в руки реставраторов Лондонской национальной галереи. Детальное изучения масляных слоёв позволило распознать «испорченное полотно великого гения». В 2017 году на известном американском аукционе ее выкупил принц Саудовской Аравии за 450 миллионов долларов. Причем торги начались с объявленной ценностью — 100 миллионов долларов. После этого она самой дорогой картиной в мире.

Написана в начале 1500-х годов.

Продана за 450 миллионов долларов.

«Крик», Эдвард Мунк

Вторая по узнаваемости после полотна Леонардо да Винчи «Мона Лиза», согласно социальным опросам — картина Эдварда Мунка «Крик». Существовало четыре вариации «Крика», созданным автором: три из них экспонируются в музеях Норвегии, а последняя хранится в частной коллекции. В 2021 году норвежский бизнесмен Петтер Олсен продал картину «Крик», которая досталась ему по наследству. Его отец всю свою жизнь оказывал Эдварду Мунку финансовую поддержку. Полотно купил предприниматель Леон Блэка на аукционе Sotheby’s. На вырученные от продажи шедевра деньги, Петтер Олсен профинансировал строение культурного центра в пригороде Осло, где 40 лет проживал и творил Эдвард Мунк.

Написана в 1895 году.

Продана за 120 миллионов долларов.

«Портрет Адель Блох-Бауэр I», Густав Климт

Художник написал несколько женских портретов. Все они были проданы за большие деньги, но именно эту работу, первый портрет Адель в золоте, считают самой значимой работой Густава Климта. Мария Альтман, наследница семьи Блох-Бауэр в 1946 году получила пять картин великого мастера. В 2006 году полотно купил предприниматель из Америки, Рональд Лаудер. Сегодня «Портрет Адель Блох-Бауэр I» находится в постоянной экспозиции нью-йоркской Новой галереи.

Написана в 1907 году.

Продана за 135 миллионов долларов.

«No. 5», Джексон Поллок

Абстракционист Джексон Поллок создавал свои полотна с помощью нетрадиционных для художника инструментов. Он применял осколки плитки, кварцевый песок, трубочки для выдувания, острые лезвия и маятники с налитой внутрь краской. Полотно «No. 5» написано на фиброкартоне с помощью хаотичных красочных брызг. Многие критики до сих пор считают, что популярность «No. 5» — искусственная. Многие картины Джексона Поллока выставлялись на ежегодных выставках и участвовали в аукционах, а работа «No. 5» была спрятана. Цена неизвестного шедевра взлетела сразу после выставления его на закрытых торгах.

Написана в 1948 году.

Продана за 140 миллионов долларов.

Триптих «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», Фрэнсис Бэкон

На каждом из трёх полотен изображён друг Фрэнсиса Бэкона — художник Люсьен Фрейд. Триптих называют неизвестной жемчужиной Бэкона, так как он написан в нетипичной для мастера цветовой гамме. Жёлто-зелёные и охристые фоновые цвета были выбраны специально, для придания экспрессии персонажу. Какое-то время портреты находились в разных странах, так как были проданы не единым циклом. В 2013 году на торгах аукциона Cristie’s триптих выкупила владелица казино Элен Уинн. Организаторы торгов рассчитывали получить за шедевр 95 миллионов, но за шесть минут цена взлетела до 142 миллионов долларов. Сегодня с триптихом может ознакомиться любой желающий в Художественном музее города Портленд (США).

Написан в 1969 году.

Продан за 142,4 миллионов долларов.