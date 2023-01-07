Гранат: польза или вред?

О прекрасных вкусовых качествах и целебных свойствах граната слышали все. Недаром во многих странах мира его называют “благословенным плодом”, имеющим в своём составе ряд полезных компонентов, которые нельзя найти в других продуктах.

О прекрасных вкусовых качествах и целебных свойствах граната слышали все. Недаром во многих странах мира его называют “благословенным плодом”, имеющим в своём составе ряд полезных компонентов, которые нельзя найти в других продуктах.

Сегодня мы подробно расскажем, насколько полезен этот удивительный фрукт, и кому он противопоказан.

Общие сведения и история происхождения.

Наверняка каждому из вас знаком вкус граната. Однако мало кто знает, что с ботанической точки зрения – это ягода, которая произрастает из завязи одного цветка, и имеет семена и мякоть. Спелый плод, диаметр которого может доходить до 12 сантиметров, обладает насыщенно-красным оттенком.

Съедобной является внутренняя часть фрукта с сочными и сладкими семенами небольшого размера.

Откуда появилось гранатовое дерево? Есть мнение, что родиной граната является Персия или Северная Индия. В наше время гранат выращивается как плодовая культура и декоративное растение. Сегодня гранатовые деревья можно встретить в Иране, Индии, Закавказье, Средиземноморских странах и в Калифорнии.

В Библии гранат упоминается как одно из семи символических растений, поэтому с ним связано множество мифов и легенд.

Полезные свойства граната.

Гранат известен не только благодаря неповторимому вкусу, но и большому количеству витаминов и других полезных веществ, важных для организма. Пуникалагины и пуниковая кислота – главные компоненты фрукта, обладающие мощнейшими антиоксидантными свойствами.

Мечтаете сохранить фигуру, но при этом очень любите гранаты? У нас для вас хорошая новость. Гранат – низкокалорийный продукт, на 100 гр которого приходится около 80 ккал. В его составе нет холестерина и насыщенных жиров, которые вызывают различные заболевания сердца и ожирение.

Кроме того, употребление граната способствует:

улучшению памяти ;

; защите организма от опухолевых процессов (в ходе эксперимента учёные обнаружили в составе фрукта частицы, замедляющие процесс размножения раковых клеток);

(в ходе эксперимента учёные обнаружили в составе фрукта частицы, замедляющие процесс размножения раковых клеток); предотвращению болезней суставов (фитокомпоненты, содержащиеся в гранате, выступают в роли противовоспалительного элемента);

(фитокомпоненты, содержащиеся в гранате, выступают в роли противовоспалительного элемента); уничтожению вредных бактерий и грибковых инфекций (гранат обладает антигрибковым и антибактериальным эффектом);

(гранат обладает антигрибковым и антибактериальным эффектом); снижению артериального давления ;

; укреплению сердечной мышцы (за счёт содержания гранатовой кислоты);

(за счёт содержания гранатовой кислоты); улучшению эрекции у мужчин (фрукт помогает улучшить приток крови);

(фрукт помогает улучшить приток крови); повышению физической выносливости ;

; уменьшению воспалений в желудке.

Какие заболевания лечат гранаты?

В тандеме с правильно подобранными препаратами, гранаты могут отлично справиться с:

анемией ;

; расстройством желудка ;

; ангиной ;

; болезнью Альцгеймера ;

; угнетённым состоянием ;

; различными видами воспалений.

Кому стоит отказаться от употребления фрукта?

Гранат не рекомендован людям:

страдающим от язвы и повышенной кислотности желудка;

имеющим проблемы с зубами (из-за содержания гранатовой кислоты).

Есть мнение, что кожура граната содержит ядовитые элементы, которые могут вызывать отравление, поэтому лакомство не советуют детям до года.

Как выбирать, хранить и чистить гранат?

Чтобы плоды принесли гастрономическое удовольствие, их необходимо правильно выбрать. Спелый и сладкий фрукт имеет ярко-малиновый цвет кожицы. Если постучать по ней пальцем, можно услышать металлический звук. От граната, имеющего пятна на кожуре, стоит отказаться (он может быть горьким и твёрдым).

Как хранить гранаты, чтобы они не испортились? При комнатной температуре фрукты пролежат не больше недели, а в холодильнике они спокойно могут храниться на протяжении двух месяцев.

Очищение граната от кожуры – занятие не из лёгких. Чтобы сделать это без лишних нервов, необходимо:

срезать “верхушку” плода;

сделать несколько продолговатых надрезов;

опустить гранат в воду;

аккуратно снять кожуру под водой;

слить жидкость;

промокнуть зёрнышки салфеткой.

Блюда из гранатов.

Сегодня гранаты активно используются и в кулинарии. Из них можно сделать сок, соус, желе, салатную заправку и др. Всеми известный салат “Гранатовый браслет” готовится с добавлением зёрнышек этого фрукта. Гранат можно использовать не только для приготовления салатов, но и горячих блюд (курица в гранатовом соусе, плов с фисташками и зёрнами граната) и десертов (торт безе с гранатами).

Применение гранатов в косметологии.

Гранат вызывает интерес не только кулинаров, но и профессиональных косметологов. Доказано, что экстракт граната благотворно воздействует на кожу, делая её свежей и молодой.

Целебными свойствами обладает и гранатовое масло. Оно позволяет устранить сухость, стянутость и раздражения, а также избавиться от акне.