Гранат: польза или вред?

О прекрасных вкусовых качествах и целебных свойствах граната слышали все. Недаром во многих странах мира его называют “благословенным плодом”, имеющим в своём составе ряд полезных компонентов, которые нельзя найти в других продуктах.
Сегодня мы подробно расскажем, насколько полезен этот удивительный фрукт, и кому он противопоказан.
Общие сведения и история происхождения.
Наверняка каждому из вас знаком вкус граната. Однако мало кто знает, что с ботанической точки зрения – это ягода, которая произрастает из завязи одного цветка, и имеет семена и мякоть. Спелый плод, диаметр которого может доходить до 12 сантиметров, обладает насыщенно-красным оттенком.
Съедобной является внутренняя часть фрукта с сочными и сладкими семенами небольшого размера.
Откуда появилось гранатовое дерево? Есть мнение, что родиной граната является Персия или Северная Индия. В наше время гранат выращивается как плодовая культура и декоративное растение. Сегодня гранатовые деревья можно встретить в Иране, Индии, Закавказье, Средиземноморских странах и в Калифорнии.
В Библии гранат упоминается как одно из семи символических растений, поэтому с ним связано множество мифов и легенд.
Полезные свойства граната.
Гранат известен не только благодаря неповторимому вкусу, но и большому количеству витаминов и других полезных веществ, важных для организма. Пуникалагины и пуниковая кислота – главные компоненты фрукта, обладающие мощнейшими антиоксидантными свойствами.
Мечтаете сохранить фигуру, но при этом очень любите гранаты? У нас для вас хорошая новость. Гранат – низкокалорийный продукт, на 100 гр которого приходится около 80 ккал. В его составе нет холестерина и насыщенных жиров, которые вызывают различные заболевания сердца и ожирение.
Кроме того, употребление граната способствует:
- улучшению памяти;
- защите организма от опухолевых процессов (в ходе эксперимента учёные обнаружили в составе фрукта частицы, замедляющие процесс размножения раковых клеток);
- предотвращению болезней суставов (фитокомпоненты, содержащиеся в гранате, выступают в роли противовоспалительного элемента);
- уничтожению вредных бактерий и грибковых инфекций (гранат обладает антигрибковым и антибактериальным эффектом);
- снижению артериального давления;
- укреплению сердечной мышцы (за счёт содержания гранатовой кислоты);
- улучшению эрекции у мужчин (фрукт помогает улучшить приток крови);
- повышению физической выносливости;
- уменьшению воспалений в желудке.
Какие заболевания лечат гранаты?
В тандеме с правильно подобранными препаратами, гранаты могут отлично справиться с:
- анемией;
- расстройством желудка;
- ангиной;
- болезнью Альцгеймера;
- угнетённым состоянием;
- различными видами воспалений.
Кому стоит отказаться от употребления фрукта?
Гранат не рекомендован людям:
- страдающим от язвы и повышенной кислотности желудка;
- имеющим проблемы с зубами (из-за содержания гранатовой кислоты).
Есть мнение, что кожура граната содержит ядовитые элементы, которые могут вызывать отравление, поэтому лакомство не советуют детям до года.
Как выбирать, хранить и чистить гранат?
Чтобы плоды принесли гастрономическое удовольствие, их необходимо правильно выбрать. Спелый и сладкий фрукт имеет ярко-малиновый цвет кожицы. Если постучать по ней пальцем, можно услышать металлический звук. От граната, имеющего пятна на кожуре, стоит отказаться (он может быть горьким и твёрдым).
Как хранить гранаты, чтобы они не испортились? При комнатной температуре фрукты пролежат не больше недели, а в холодильнике они спокойно могут храниться на протяжении двух месяцев.
Очищение граната от кожуры – занятие не из лёгких. Чтобы сделать это без лишних нервов, необходимо:
- срезать “верхушку” плода;
- сделать несколько продолговатых надрезов;
- опустить гранат в воду;
- аккуратно снять кожуру под водой;
- слить жидкость;
- промокнуть зёрнышки салфеткой.
Блюда из гранатов.
Сегодня гранаты активно используются и в кулинарии. Из них можно сделать сок, соус, желе, салатную заправку и др. Всеми известный салат “Гранатовый браслет” готовится с добавлением зёрнышек этого фрукта. Гранат можно использовать не только для приготовления салатов, но и горячих блюд (курица в гранатовом соусе, плов с фисташками и зёрнами граната) и десертов (торт безе с гранатами).
Применение гранатов в косметологии.
Гранат вызывает интерес не только кулинаров, но и профессиональных косметологов. Доказано, что экстракт граната благотворно воздействует на кожу, делая её свежей и молодой.
Целебными свойствами обладает и гранатовое масло. Оно позволяет устранить сухость, стянутость и раздражения, а также избавиться от акне.