Резкие изменения в иммиграционной политике США по отношению к гражданам четырёх стран. Но власти предупреждают, что это лишь начало процесса изменений

С 6 января 2023 года в США вступают в действие новые правила приёма иммигрантов из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Гаити, и это лишь начало ужесточения политики иммиграции.

(В связи с тем, что правила только что вступили в действие, а у многих, включая иммиграционных консультантов, адвокатов, и, в первую очередь, самих желающих иммигрировать, возникли серьёзные вопросы, власти пояснили, что в ближайшие дни будут сделаны уточнения по программе, так что, возможно, какие-то положения её будут меняться).

Хотя только что установленные новые правила иммиграции в США касаются лишь жителей четырёх стран, а именно Кубы, Никарагуая Венесуэлы и Гаити — из этих стран в США ежемесячно стремятся попасть десятки тысяч человек (согласно официальным данным, в декабре 2022 года только из Кубы в США добрались 34 тысяч беженцев, а из Венесуэлы, Никарагуа и Гаити не намного меньше) — тем не менее, изменения затрагивают многи других соискателей статуса ПМЖ в стране наших южных соседей. Дело в том, что правительство США, объявляя о новых правилах, сделало прямое разъяснение — это пилотная программа на новых или относительно новых принципах, и по мере развития ситуации такие же правила будут вводиться и по отношению к желающим перебраться в США из других стран. Куба, Венесуэла, Никарагуа и Гаити — это лишь первый шаг в новом подходе к иммигрантам и беженцам.

Власти пояснили без обиняков, что «США не резиновые», средств на обустройство новых мигрантов нет, так что, живите по новым правилам, или же скатертью дорожка.

Как же теперь, с 6 января, будут принимать на ПМЖ граждан Кубы, Никарагуа Венесуэлы и Гаити? (остальным странам приготовиться):

Изменения касаются как беженцев, так и лиц, желающих иммигрировать официальным путём. Для всех желающих действует единая норма. Устанавливается чёткая и жёсткая квота: из упомянутых четырёх стран ежемесячно США будут принимать в общем счёте 30 тысяч человек. Это предел, кто не успел, тот ждёт следующего месяца. Все желающие вьехать в США должны подать заявку только из страны гражданства и только по Интернету. Процесс оформления совершенно бесплатен, никаких взносов платить не надо, никакие фирмы-доброжелатели не подключены, клевать на их предложения не надо, это мошенники. Но хотя процесс бесплатен, покупка билета на проезд происходит за счёт кандидата, конечно. Все граждане упомянутых стран, прибывающие в США иным путем, включая переход границы с Мексикой или Канадой и сдачу иммиграционным властям, будут возвращаться в страну, из которой попали в США. Высылка проводится немедленно (исключение одно — кризисное состояние здоровья, но после стабилизации человека тут же высылают). После этого неудачникам придётся ждать пять лет, чтобы иметь право на подачу документов по новым правилам. Эти лица-нелегалы теряют право на пребывание в США, на рассмотрение их дел во время пребывания в стране, на материальную помощь. Лица, которые попали в число «счастливчиков» (30 тысяч человек) плучают право на пребывание в США сроком минимум на 2 года, но (и это главное!), если у них есть приглашение на работу, они не обязаны предъявлять доказательство наличия средств на существование, остальные же обязаны показать, что у них есть деньги на пребывание в стране некоторое время (пока непонятно, какой именно срок, но, скорее всего, до полугода). Все кандидаты должны предъявить гарантию от физического или юридического лица, ручающегося за человека (приглашение на работу такой гарантией является, но если человек не приступит к работе в этой компании, то он потеряет право на пребывание. Компания же, если она не уведомит власти, что приглашённый ею человек не явился на работу, потеряет право на дальнейшие приглашения работников из этих стран).

Иммиграционные власти США пояснили, что новые правила приняты в связи с тем, что положение выходит из-под контроля. Ежедневно (ежедневно!) в страну прибывает нелегально 8-10 тысяч человек (80% из них приходится на четыре страны, первыми подпавшие под новые правила), а принимать их, кормить и содержать в течение месяцев, а то и лет рассмотрения их дел до получения статуса постоянного жителя уже нет средств. Ещё раз подчеркнём, что речь о пилотной программе, которая будет меняться и уточняться регулярно в зависимости от результатов её применения.

И, наконец, обозреватели уже заговорили о том, что теперь нелегальные беженцы, попавшие в США из этих четырёх стран, будут тут же стремиться пересечь США и добраться до Канады. В принципе, этот процесс происходит и сегодня, но ожидается резкое увеличение количества этих лиц. Этот момент подлежит обсуждению и на встрече лидеров Канады, США и Мексики.