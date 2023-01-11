Сегодня Международный день”Спасибо”

Ежегодно 11 января весь мир отмечает необычный, но очень милый и добрый праздник — Международный день “Спасибо”. В этот день нужно обязательно поблагодарить всех важных для вас людей, чтобы напомнить им как они вам дороги, и как вы их цените.

Впервые о важности такого праздника заговорили в 2008 году. Тогда за инициативой ООН и ЮНЕСКО и был введен Международный день “Спасибо”, которым в очередной раз решили напомнить всем людям, как важно выражать благодарность, быть добрыми и отзывчивыми. Более того, слова благодарности несут в себе очень много положительных эмоций и даже способны улучшить самочувствие, поэтому не скупитесь и чаще говорите родным “спасибо”.

Отмечать Всемирный день спасибо 2023 очень легко — просто скажите спасибо всем, кто вас поддерживает/поддерживал, когда вам было трудно. А также всем, кому вы просто благодарны за их любовь или дружбу.

Канадская медиа группа и Деловой Монреаль поздравляет всех своих клиентов, партнёров, читателей, зрителей, слушателей, друзей и конкурентов, желает всем здоровья, процветания, мира и любви.