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Деятельность Канадской медиа группы Сегодня Международный день”Спасибо”

Сегодня Международный день”Спасибо”

Denis Dankoff Янв 11, 2023 Деятельность Канадской медиа группы Оставить комментарий 45 Просмотров

Ежегодно 11 января весь мир отмечает необычный, но очень милый и добрый праздник — Международный день “Спасибо”. В этот день нужно обязательно поблагодарить всех важных для вас людей, чтобы напомнить им как они вам дороги, и как вы их цените.

Впервые о важности такого праздника заговорили в 2008 году. Тогда за инициативой ООН и ЮНЕСКО и был введен Международный день “Спасибо”, которым в очередной раз решили напомнить всем людям, как важно выражать благодарность, быть добрыми и отзывчивыми. Более того, слова благодарности несут в себе очень много положительных эмоций и даже способны улучшить самочувствие, поэтому не скупитесь и чаще говорите родным “спасибо”.

Отмечать Всемирный день спасибо 2023 очень легко — просто скажите спасибо всем, кто вас поддерживает/поддерживал, когда вам было трудно. А также всем, кому вы просто благодарны за их любовь или дружбу.

Канадская медиа группа и Деловой Монреаль поздравляет всех своих клиентов, партнёров, читателей, зрителей, слушателей, друзей и конкурентов, желает всем здоровья, процветания, мира и любви.
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