Открывается новый супермаркет в Монреале

Первый супермаркет T&T в Монреале, расположенный по адресу 300 Ste. Croix Ave. на месте бывшего магазина Loblaws, недавно открыл свои двери для посетителей

“Мы сможем обслуживать всех жителей Большого Монреаля беспрецедентным предложением азиатских продуктов и закусок”, – говорится в объявлении супермаркета T&T.

“Представляя собой многомиллионные инвестиции, этот магазин площадью 6500 квадратных метров является первым в Квебеке и крупнейшим в стране. Магазин создает более 300 новых рабочих мест в этом районе и обещает своим клиентам уникальное гастрономическое разнообразие. кстати, кому нужна работа – может тоже попытать счастье.

“Мы наконец-то обосновались в Квебеке, чтобы не только познакомиться с местными азиатскими сообществами, но и предложить уникальный кулинарный и гастрономический опыт каждому квебекцу”, – говорит Тина Ли, генеральный директор T&T. “Во время моих многочисленных визитов в Квебек я была рада открыть для себя богатую кулинарную культуру, которая сочетает в себе креативность и разнообразие, и я с нетерпением жду, что T & T внесет свой вклад в растущий аппетит квебекцев к новым кулинарным впечатлениям и открытиям”.

Мэр района, Алан ДеСуза сказал: “Мы очень рады приветствовать супермаркет T&T в Сен-Лоране, оживленном и процветающем сообществе, известном своим культурным разнообразием”.