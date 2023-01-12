У денег может и нет цвета, но в Квебеке у них есть язык

С момента внесения законопроекта 96 многие предупреждали, что это только начало. Этот новый языковой этнонационализм не только поставит под угрозу образование и защищенные конституцией гражданские права, но и заразит и отравит способность Квебека расти и расширяться экономически.

Несмотря на то, что бизнес-сообщество здесь предупреждало премьер-министра Лего об опасности усиления языковых ограничений, сокращающих иностранные инвестиции, правительство CAQ решило подлить масла в огонь.

Вообще, деньги не имеют ни цвета, ни запаха. Может быть, и нет. Но в Квебеке у него внезапно появился язык. С 28 декабря иммиграционная программа Квебека, направленная на привлечение предпринимателей, теперь будет принимать заявки только от франкоговорящих. Правительство Лего решило включить иммигрантов-инвесторов в свое обещание сделать так, чтобы к 2026 году 100 процентов вновь прибывших в Квебек были франкоязычными.

Одним махом Квебек решил отрезать себя от англоговорящего мира инвесторов. Этот мир ставит под угрозу самый большой пул капитала на земном шаре. Речь идет не только об ограничении школьных льгот для детей руководителей иностранных компаний. Это Квебек, говорящий, что он скорее предвзятый, чем процветающий.

Но тогда мы можем предположить, что Квебек считает, что потерянные инвестиционные доллары будут восполнены за счет более крупных федеральных трансфертов, которые уже составляют 13 миллиардов долларов из общей суммы 18,5 миллиардов долларов в виде компенсационных выплат, которые Оттава сделала в прошлом году. Эта программа для предпринимателей в Квебеке предлагает путь к постоянному месту жительства, и количество франкоговорящих заявителей, которые могут подать заявку, не ограничено. Но теперь подавать заявку нужно только тем, кто говорит по-французски. Аналогичная федеральная программа, не имеет языковых барьеров.

Целевая группа G20 высоко оценила эти программы, но Лего этого было недостаточно. “Мир, в котором мы живем, – это конкуренция между странами за привлечение лучших предпринимателей и лучших стартапов, и сокращение иммиграционной программы для предпринимателей, не говорящих по-французски, приведет к сокращению пула талантов”, – сказал член целевой группы Уинстон Чен. Возможно, более уместными являются слова конституционного юриста Джулиуса Грея, который прошлым летом на митинге против законопроекта 96 заявил, что “Это правительство Квебека хочет поместить провинцию в центр пустыни Сахара, где на нее ничто и никто не будет влиять”.

Похоже, месье Лего уже на пути к тому, чтобы сделать именно это.