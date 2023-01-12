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Новости На Westmount предлагают экономить электроэнергию
Фото с сайта: https://westmount.org/

На Westmount предлагают экономить электроэнергию

Виктория Христова Янв 12, 2023 Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи На Westmount предлагают экономить электроэнергию отключены 31 Просмотров

Экономьте электроэнергию! Иначе вам грозит штраф!

Уэстмаунт сокращает потребление электроэнергии зимой. Город отметил, что “холодная зимняя погода увеличивает спрос на электрическую сеть Hydro Westmount, что потенциально приводит к перегрузке цепей и перебоям в подаче электроэнергии. Кроме того, город Уэстмаунт налагает серьезные штрафы за чрезмерное потребление жлектричества жителями района.

Вот почему Hydro Westmount просит клиентов сокращать потребление электроэнергии каждый раз, когда температура опускается ниже -18 °C, особенно в пиковые периоды (с 6 до 9 утра и с 4 до 8 часов вечера).

Город рекомендует отложить использование основных бытовых приборов до окончания этих периодов, особенно тех, которые требуют горячей воды, таких как посудомоечные и стиральные машины. Это устойчиво и экономически эффективно для снижения энергопотребления в сильно холодную погоду.

“Для получения дополнительной информации о зимних пиках и простых способах снижения потребления обратитесь к странице Hydro Quebec ”Разумное использование энергии в холодную погоду”, – говорится на сайте города.

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