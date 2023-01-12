Пианист Сергей Бабаян даст концерт в зале Пьер-Меркюр 15 января

На концерте 15 января в программе прозвучат произведения Ференца Листа, Франца Шуберта, Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова.

Первый концерт из серии “Pro Musica’s Cartes blanches” с участием известного пианиста Сергея Бабаяна состоится в воскресенье, 15 января, в 15:00 в Salle Pierre-Mercure, 300 Boul. de Maisonneuve E.

Родившийся в Армении в музыкальной семье, Бабаян начал свое обучение там у Джорджа Сараево и продолжил в Московской консерватории у Михаила Плетнева, Веры Горностаевой и Льва Наумова. Сейчас Бабаяну 62 года, он гражданин США, который называет Нью-Йорк своим домом.

Путешествуя по миру с конца 1980-х годов, Бабаян выиграл ряд крупных международных конкурсов, сотрудничал с известными дирижерами и оркестрами и регулярно выступает на самых престижных площадках мира, включая Концертгебау в Амстердаме, Карнеги-Холл, Вигмор-холл в Лондоне, Концертхаус в Вене, Дом де ла Радио в Париже, Эльбфилармония в Гамбурге и Тонхалле в Цюрихе.

Программа Бабаяна охватывают широкий репертуар, включающий композиторов эпохи барокко и классиков. На концерте 15 января в программе прозвучат произведения Ференца Листа, Франца Шуберта, Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова.

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