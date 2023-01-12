Праздник “Goodbye Winter Blues” ждет всех подростоков в Беконфилде

Всем желающим развлечься и отвлечься – на мероприятие!

Эти долгие, темные и излишне холодные дни навевают на вас зимнюю хандру? В конце туннеля есть свет! Как в переносном, так и в буквальном смысле.

Вам не нужен врач или ученый, чтобы сказать вам, что бывает трудно сохранять бодрость духа после нескольких месяцев пребывания в закрытом помещении из-за снега и низких температур. Даже если вы любитель зимних прогулок на свежем воздухе, укороченные дни и недостаток солнечного света все равно могут оказать влияние на вас. А поэтому – давайте развлекаться!

Праздник “Goodbye Winter Blues” ждет всех желающих повеселиться в субботу, 14 января, в 2 часа дня в Skatepark, 1974 City Lane. Приготовьтесь встретить самый унылый день в году: синий понедельник. Ди-джей, художественные представления и мастер-классы, танцы, еда и многое другое! все в этот синий унылый понедельник – для самых веселых и неунывающих гостей!

С собой приносить улыбки и хорошее настроение!