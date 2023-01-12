Тележки из Walmart ежедневно крадут в CDN-NDG

Два магазина Walmart в CDN-NDG столкнулись с проблемой, характерной для магазинов Walmart по всей Канаде и Северной Америке в целом – тележки с покупками оставляют снаружи на парковочных местах, а не возвращают в загоны

Тележки, оставленные на открытом воздухе, не только блокируют парковочные места, но и могут привести к повреждению автомобиля, если сильный ветер заставит тележки катиться.

Теперь есть еще одна проблема, возникающая, по крайней мере, в Wallmart на CDN-NDG: покупатели уходят домой с тележками для покупок. Пришедшие в магазин Plaza Côte des Neiges покупатели заметили, что в загонах очень мало полноразмерных тележек, а у входа вообще не было тележек, ни полноразмерных, ни поменьше размером.

Журналисты одной из местныъ газет захотели разобраться, в чем же дело. В течение нескольких следующих дней ими было сделано две интересные фотографии. На первой фотографии было видно, что три тележки Walmart были оставлены возле жилого дома на Жан Талоне, в трех кварталах от магазина Walmart на этой улице. Затем на другом снимке было изображено больше тележек Walmart возле того же здания. Похоже, что клиенты забирают тележки с территории плазы, чтобы привезти свои продукты и другие товары домой.

5 января в квартале от магазина Jean Talon Walmart, но в районе Smart Centre, рядом с Wendy’s, были оставлены две тележки. Журналист показал первую из полученных фотографий сотрудникам магазина. Они признали, что кражи имеют место, и указали, что тележки также везут в близлежащий Burger King и оставляют на автобусной остановке на Жан-Талоне и Декари.

Один сотрудник был особенно огорчен. “Тележки крадут каждый день”, – сказал он. “Никому нет дела!”

Это проблема как в Соединенных Штатах, так и в других регионах. Полиция Батон-Ружа, штат Луизиана, в конце 2021 года выпустила предупреждения о том, что те, кто берет тележки, будут обвинены в краже после того, как сотни тележек Walmart были украдены из собственности одного магазина.

Согласно сообщению 9-го канала WAFB, начальник полиции Роджер Коркоран сказал: “Люди берут тележки с покупками в суперцентре Walmart на Салливан-энд-Вакс-роуд и выбрасывают их на других парковках, в канавах, в лесистых районах и на частной территории.

“Раз в две недели мы приезжаем сюда, и там появляется все больше тележек для покупок”, – сказал Коркоран, добавив, что сотрудники Walmart в этом магазине “вынуждены использовать свои личные автомобили, чтобы забрать все тележки, которые они могут найти.

Базирующийся в США Институт маркетинга продуктов питания сообщил, что украденные тележки обходятся предприятиям по всему миру в общей сложности в 800 миллионов долларов в год, и что каждая тележка стоит около 300 долларов.