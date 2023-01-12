Какие признаки свидетельствуют, что у вас, весьма вероятно, начинается грипп. Как распознать болезнь вовремя?
Зима, в этом слове много всякого, как известно, и даже на дровнях можно путь обновлять. Но, к сожалению, зима — гриппозная пора, даже когда грипп был потеснён Ковидом. А какие признаки гриппа? Что может свидетельствовать о надвигающеся болезни? В принципе, на первой стадии грипп можно легко спутать с простудой, ангиной и другими недомоганиям. Но тмечаем следующие признаки, чтобы серьёзно обеспкоиться — не гриппом ли заболели (в панику не впадаем в любом случае, лекарства есть):
- Начался насморк. Если потёк нос, то это серьёзный признак гриппа, хотя речь может идти о простой простуде.
- Если насморк сопровождается ломотой в суставах и температурой — скорее всего, начинается грипп, надо принимать меры.
- Ломота в суставах при простуде не бывает (иногда случается, но крайне редко). Это явный признак гриппа.
- Озноб. Пока ещё не очень высокая температура, но ощущения не из приятных, кажется, что становится холоднее, хотя окружающие похолодания не чувствют, да и ощущения позволют понять, что холод идёт как бы изнутри.
- Светобоязнь. Глаза не выносят света. В начале гриппа такое бывает очень часто. Если вдруг стало гораздо легче сидеть в полутьме, да ещё насморк, ломота, озноб — у вас грипп. У многих неприятие света сопровождается слёзовыделением.
- Сильная усталость. Это состояние присуще разным болезням, но в совокупности с предыдущими признаками, даже с частью их, скорее всего, грипп.
- Тахикардия. То есть усиленное сердцебиение. Если вы чувствуете, что сердце ускорило работу, возможно, это связано с гриппозным состоянием. Это тревожный признак.
- Повышение температуры. Если она повысилась от вашей нормальной (как правило, 36,6 до 38, это признак гриппа, хотя на серьёзной стадии его температура может повыситься до 40 градусов. Терпеть не надо, а надо обязательно пить жаропониющее, дабы избежать других осложнений.
- Отсутсвие аппетита. Аппетит пропадает при многих инфекционных болезнях, но при гриппе особенно. Часто сопровождается болью в желудке, тошнотой, диарреей.
- Болит голова. Как правило, головная боль идёт вместе с повышением температуры и невозможностью выносить яркий свет.
- Сухой кашель — как правило, он свидетельствует о начале гриппа. В первые сутки он практически не мешает, затем усиливается и становится болезненным.
Чем больше у вас проявляются все эти признаки или часть их, тем сильнее вероятность, что вы заболели гриппом. И тогда надо лечиться, но об этом поговорим отдельно:
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