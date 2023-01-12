Какие признаки свидетельствуют, что у вас, весьма вероятно, начинается грипп. Как распознать болезнь вовремя?

Грозные признаки надвигающегося на вас гриппа, на что обращать внимание в первую очередь. Хотя впадать в панику не надо.

Зима, в этом слове много всякого, как известно, и даже на дровнях можно путь обновлять. Но, к сожалению, зима — гриппозная пора, даже когда грипп был потеснён Ковидом. А какие признаки гриппа? Что может свидетельствовать о надвигающеся болезни? В принципе, на первой стадии грипп можно легко спутать с простудой, ангиной и другими недомоганиям. Но тмечаем следующие признаки, чтобы серьёзно обеспкоиться — не гриппом ли заболели (в панику не впадаем в любом случае, лекарства есть):

Начался насморк. Если потёк нос, то это серьёзный признак гриппа, хотя речь может идти о простой простуде. Если насморк сопровождается ломотой в суставах и температурой — скорее всего, начинается грипп, надо принимать меры. Ломота в суставах при простуде не бывает (иногда случается, но крайне редко). Это явный признак гриппа. Озноб. Пока ещё не очень высокая температура, но ощущения не из приятных, кажется, что становится холоднее, хотя окружающие похолодания не чувствют, да и ощущения позволют понять, что холод идёт как бы изнутри. Светобоязнь. Глаза не выносят света. В начале гриппа такое бывает очень часто. Если вдруг стало гораздо легче сидеть в полутьме, да ещё насморк, ломота, озноб — у вас грипп. У многих неприятие света сопровождается слёзовыделением. Сильная усталость. Это состояние присуще разным болезням, но в совокупности с предыдущими признаками, даже с частью их, скорее всего, грипп. Тахикардия. То есть усиленное сердцебиение. Если вы чувствуете, что сердце ускорило работу, возможно, это связано с гриппозным состоянием. Это тревожный признак. Повышение температуры. Если она повысилась от вашей нормальной (как правило, 36,6 до 38, это признак гриппа, хотя на серьёзной стадии его температура может повыситься до 40 градусов. Терпеть не надо, а надо обязательно пить жаропониющее, дабы избежать других осложнений. Отсутсвие аппетита. Аппетит пропадает при многих инфекционных болезнях, но при гриппе особенно. Часто сопровождается болью в желудке, тошнотой, диарреей. Болит голова. Как правило, головная боль идёт вместе с повышением температуры и невозможностью выносить яркий свет. Сухой кашель — как правило, он свидетельствует о начале гриппа. В первые сутки он практически не мешает, затем усиливается и становится болезненным.

Чем больше у вас проявляются все эти признаки или часть их, тем сильнее вероятность, что вы заболели гриппом. И тогда надо лечиться, но об этом поговорим отдельно: