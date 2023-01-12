Розовые игуаны снова с нами – их заметили впервые за последние пятнадцать лет

Итак, природа берёт своё – на планету вновь высадились розовые игуаны, которых считали навечно исчезнувшими. Земля очищается?

На Галапгосских островах впервые за последние пятнадцать лет были обнаружены юные розовые игуаны, которые считались исчезнувшими беследно. Семейства этих розовых созданий были замечены в разных местах на территории островной заповедной зоны. Их возвращение обрадовало как биологов, так и обычных людей – ведь речь о явном признаке оздоровления природной среды, потому что этот вид игуан считается одним из самых восприимчивых к ухудшению качества среды обитания.

Хотя в Монреале и в Квебеке игуаны на природе не водятся (но встречаются в домах местных жителей), в природе всё взаимосвязано, так что появление розовых игуан – добрый признак улучшения экологического состояния во всем мире.

В прошлом, 2022 году, сотрудники Национального парка, заповедника Галапагосских островов насчитали примерно 200-300 особей, все они обитают в районе вулкана Wolf, и нет сомнений, что это потомство одной игуанной семьи, которая сумела выжить и вот, очевидно, пару лет назад стало активно размножаться.Читаем и ужасаемся:

Сьёмки в Нацианальном парке, посвящённые розовым игуанам (на испанском языке, но изображения говорят сами за себя):