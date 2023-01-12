Розовые игуаны снова с нами – их заметили впервые за последние пятнадцать лет
На Галапгосских островах впервые за последние пятнадцать лет были обнаружены юные розовые игуаны, которые считались исчезнувшими беследно. Семейства этих розовых созданий были замечены в разных местах на территории островной заповедной зоны. Их возвращение обрадовало как биологов, так и обычных людей – ведь речь о явном признаке оздоровления природной среды, потому что этот вид игуан считается одним из самых восприимчивых к ухудшению качества среды обитания.
Хотя в Монреале и в Квебеке игуаны на природе не водятся (но встречаются в домах местных жителей), в природе всё взаимосвязано, так что появление розовых игуан – добрый признак улучшения экологического состояния во всем мире.
В прошлом, 2022 году, сотрудники Национального парка, заповедника Галапагосских островов насчитали примерно 200-300 особей, все они обитают в районе вулкана Wolf, и нет сомнений, что это потомство одной игуанной семьи, которая сумела выжить и вот, очевидно, пару лет назад стало активно размножаться.Читаем и ужасаемся:
Сьёмки в Нацианальном парке, посвящённые розовым игуанам (на испанском языке, но изображения говорят сами за себя):