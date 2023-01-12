Квебекские миллиардеры — они существуют и они живут среди нас

Кто входит в список квебекских миллиардеров и как оценивается их состояние на начало 2023 года.

Нет, конечно, нашим квебекским воротилам далеко до Илона Маска или Билла Гейтса, но всё же сам титул «миллиардера» обязывает. Кто же входит в список богатейших квебекцев и чем эти люди занимаются?

Все состояния оцениваются в долларах США, не в канадских долларах, так как они приводятся по данным журнала Forbes.

На первом месте — Ален Бушар (Alain Bouchard) — основатель и бессменный руководитель общеизвестной сети Couche-Tard. Его состояние на начало этого года оценивается в 6,1 миллиарда долларов. Он владеет 14 тысячами магазинов Couche-Tard в Канаде и США (вне Квебеке его сеть называется Circle K). В прошлом году объём продаж сети составил 63 миллиарда долларов. В декабре 2022 года Бушар приобрёл сеть True Ble Car Wash в США.

— основатель и бессменный руководитель общеизвестной сети Couche-Tard. Его состояние на начало этого года оценивается в 6,1 миллиарда долларов. Он владеет 14 тысячами магазинов Couche-Tard в Канаде и США (вне Квебеке его сеть называется Circle K). В прошлом году объём продаж сети составил 63 миллиарда долларов. В декабре 2022 года Бушар приобрёл сеть True Ble Car Wash в США. Следующий в списке — Лино Сапуто (Lino Saputo) . У него заначка в пять миллиардов. Компания по переработке молока и молочных продктов Сапуто была создана в 1954 году, с тех пор она постоянно расширается. Сегодня Сапуто владеет филиалами в сорока странах.

. У него заначка в пять миллиардов. Компания по переработке молока и молочных продктов Сапуто была создана в 1954 году, с тех пор она постоянно расширается. Сегодня Сапуто владеет филиалами в сорока странах. Жан Кутю (Jean Coutu) – имя и фамилию знают все жители Квебека. И да, вы правильно угадали, чем именно славен основатель фирмы. Жану Кутю 95 лет, но он держит руку на пульсе, хотя компания в 2018 году перешла во владение Метро. Состояние Кутю оценивается в 3,2 миллиарда долларов (несколько меньше, чем раньше, спад, конечно, вызван пандемией, что понятно).

– имя и фамилию знают все жители Квебека. И да, вы правильно угадали, чем именно славен основатель фирмы. Жану Кутю 95 лет, но он держит руку на пульсе, хотя компания в 2018 году перешла во владение Метро. Состояние Кутю оценивается в 3,2 миллиарда долларов (несколько меньше, чем раньше, спад, конечно, вызван пандемией, что понятно). Жак Дамур (Jacques D’Amours) . У него три миллиарда. Состояние сделал на работе в Couche-Tard, компании, которую он основал вместе с Бушаром (см. выше) и которой руководил долгие годы. Ушёл на пенсию, но продолжает компанию консультировать.

. У него три миллиарда. Состояние сделал на работе в Couche-Tard, компании, которую он основал вместе с Бушаром (см. выше) и которой руководил долгие годы. Ушёл на пенсию, но продолжает компанию консультировать. Шарль Бронфман (Charles Bronfman) . Ему 91 год, у него всего-то 2,5 миллиарда в кармане. Состояние сделал на торговле спиртными напитками. Известен, кстати, как известный филантроп, в первую очередь пожертвованиями разным культурным ассоциациям Канады и помощью еврейским организациям.

. Ему 91 год, у него всего-то 2,5 миллиарда в кармане. Состояние сделал на торговле спиртными напитками. Известен, кстати, как известный филантроп, в первую очередь пожертвованиями разным культурным ассоциациям Канады и помощью еврейским организациям. Серж Годен (Serge Godin) – 2,4 миллиарда. Он создал группу CGI — консультационная компания, первой построившая работу на основе современных технологий информатики. Сегодня компания работает в десятках стран мира, её штат — 90 тысяч работников.

– 2,4 миллиарда. Он создал группу CGI — консультационная компания, первой построившая работу на основе современных технологий информатики. Сегодня компания работает в десятках стран мира, её штат — 90 тысяч работников. Пьер-Карл Пеладо (Pierre-Karl Peladeau) . Наверно, самый узнаваемый из квебекских миллиардеров, самый часто мелькающий на экранах, что и понятно, ведь он возглавляет Québecor, крупнейший медиахолдинг, который выпускает крупнейшие газеты и ведёт канал TVA.

. Наверно, самый узнаваемый из квебекских миллиардеров, самый часто мелькающий на экранах, что и понятно, ведь он возглавляет Québecor, крупнейший медиахолдинг, который выпускает крупнейшие газеты и ведёт канал TVA. Роберт Миллер (Robert Miller) — 1,7 миллиардов. Удивительно, но его фирма Future Electronics считается крупнейшим в мире производителем электронных компонентов!

— 1,7 миллиардов. Удивительно, но его фирма Future Electronics считается крупнейшим в мире производителем электронных компонентов! Ришар Фонтен (Richard Fontin) — 1, 6 миллиардов. Он третий сооснователь сети Couche-Tard. Он также владеет акциями Banque Nationale du Canada в значительных размерах.

— 1, 6 миллиардов. Он третий сооснователь сети Couche-Tard. Он также владеет акциями Banque Nationale du Canada в значительных размерах. Стефан Ярисловский (Stephan Jarislowski) . У него полтора миллиарда. Долгие годы он оказывал финансовые услуги. Кстати, его коллекция произведений искусства считается одной из самых богатых в мире.

. У него полтора миллиарда. Долгие годы он оказывал финансовые услуги. Кстати, его коллекция произведений искусства считается одной из самых богатых в мире. Ги Лалиберте (Guy Laliberté). Тоже узнаваемое имя — основатель цирка du Soleil и космонавт (совершил один космический полёт как турист). У него 1,2 миллиарда долларов на чёрный день.