Жители западной части Монреаля получают в среднем повышение налога на недвижимость на 7,96%

Западный совет Монреаля на специальном заседании в декабре утвердил бюджет на 2023 год в размере 18,6 миллионов долларов, который включает повышение налога на недвижимость для домовладельцев в среднем на 7,96 процента, частично в результате значительного увеличения вклада города в агломерацию по всему острову.

Бюджет был представлен членом совета Колин Фини.

Из общего бюджета почти 7,3 миллиона долларов идут агломерации на такие услуги, как общественный транспорт, полиция и пожарная охрана. Эта сумма представляет собой увеличение на 12,1 процента по сравнению с бюджетом на 2022 год. Строго местное повышение налогов составило 5,5 процента, не считая распределения в агломерации.

Фини сказал, что в этом году город продолжит свои капитальные вложения в размере 15,8 миллионов долларов, включая “установку ограничителей потока в канализационной системе, новый центр спорта и отдыха, аварийные лестницы в ратуше, электромонтажные работы в ратуше (в зависимости от грантов Hydro-Quebec), замену гибрида Ford Escape 2009 года выпуска для обеспечения общественной безопасности, замены грузовика F150 для общественных работ и нового ящика для соли для самосвала”.

“Я знаю, что в такое время довольно заманчиво этого не делать … но теперь мы видим состояние наших дорог и тротуаров, и мы должны двигаться вперед, и то же самое касается состояния наших зданий”, – сказала она.

Другие факты из бюджета:

• В долларах счет по налогу на имущество в среднем составляет 9 218 долларов, по сравнению с 8 538 долларами в 2022 году.

• Оценка недвижимости для среднего дома составляет 1 033 882 доллара, по сравнению с 729 004 долларами в 2022 году.

• Помимо увеличения агломерации, другие проблемы для бюджета этого года включали: “значительный рост инфляции в последние месяцы, поддержание стабильности местного общего операционного бюджета, чтобы не создавать дополнительных финансовых последствий, и поиск дополнительных неналоговых доходов для смягчения влияния увеличения операционных расходов на налоги на имущество.”

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